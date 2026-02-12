Maltempo, stop al Carnevale: eventi sospesi a Valguarnera e Aidone

Il maltempo ferma il Carnevale nell’Ennese. L’ondata di condizioni meteorologiche avverse che sta interessando l’intera Sicilia – dove per la giornata odierna è stata diramata l’allerta gialla – ha imposto lo stop alle manifestazioni in programma a Valguarnera e Aidone. Nessun problema nei Comuni, come Troina, dove gli eventi sono stati organizzati al chiuso.

La decisione è arrivata nelle ultime ore, dopo il peggioramento del quadro meteo che coinvolge tutta la provincia di Enna. Pioggia, vento e instabilità diffusa hanno spinto organizzatori e amministrazioni locali a sospendere gli appuntamenti previsti, privilegiando la sicurezza di partecipanti, figuranti e spettatori.

Valguarnera, serata rinviata a data da destinarsi

A Valguarnera la manifestazione in calendario per questa sera non si terrà. Gli organizzatori hanno comunicato il rinvio dell’evento, precisando che la nuova data sarà resa nota nelle prossime ore. La scelta, è stato sottolineato, è stata assunta esclusivamente per tutelare l’incolumità pubblica, evitando rischi legati alle condizioni atmosferiche.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi già da domani, quando sarà definito il nuovo calendario degli appuntamenti carnevaleschi.

Aidone, sfilata spostata a martedì

Anche ad Aidone il maltempo ha imposto un cambio di programma. La sfilata prevista per oggi è stata ufficialmente rinviata a martedì. Una decisione presa in via precauzionale, alla luce dell’allerta gialla che interessa l’intera regione e che segnala possibili criticità legate a precipitazioni e raffiche di vento.

Nonostante la delusione di cittadini e visitatori, l’obiettivo resta quello di garantire lo svolgimento degli eventi in condizioni di piena sicurezza.

Sicurezza prima di tutto

Il Carnevale, momento atteso e partecipato dalle comunità locali, dovrà dunque attendere un miglioramento del tempo. Le amministrazioni invitano la cittadinanza a seguire i canali ufficiali per restare aggiornati sulle nuove date e su eventuali ulteriori variazioni del programma.