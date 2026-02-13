Lutto nell’avvocatura, è morto Fabio Sciacca, il dolore della figlia: “Addio, papà”

Ha destato tanta tristezza in città, la morte dell’avvocato Fabio Sciacca. E’ stata la figlia Elvira, legatissima al padre, a dare la notizia sui social.

I funerali

I funerali si svolgeranno sabato mattina alle ore 10,30 nella Chiesa Madre di Valguarnera. Uomo dalle mille virtù, probo, distinto, garbato e sempre disponibile verso il prossimo. Un vero galantuomo. E’ stato da sempre uomo di legge, incarnando valori legalitari ed onorandoli sino alla fine. Fabio da parecchi anni in quiescenza, è stato dirigente del Tribunale di Enna distinguendosi nel suo lavoro per impegno ed onore.

L’avvocato che aiutava i poveri

Valguarnera perde oggi uno dei suoi migliori figli: per tanti, in particolare per i meno abbienti, è stato sempre un punto di riferimento. Si è distinto con tutti per stile ed eleganza; tempo fa anche nella sua breve parentesi di assessore, ha adoperato toni e linguaggio sempre garbati e composti verso tutti.

Il 1^ febbraio scorso, ironia della sorte, ha perso una sua congiunta, la sorella Patrizia ed alcuni anni addietro anche la sua cara ed adorata moglie, la dolcissima Rosetta. Tantissimo il cordoglio espresso sui social da amici e conoscenti.

La lettera della figlia Elvira

Toccante il ricordo di sua figlia Elvira: “Addio Papà! – ha scritto- Due mesi fa completamente ignaro di quello che ti sarebbe accaduto, scrivevi in uno dei tuoi post su facebook che ti auguravi di sapermi sempre serena, la tua principessina come mi chiamavi tu, in quanto avendo già subito la scomparsa della mamma ritenevi che non sarei stata in grado di sopportare altra grave perdita, invece il destino si è accanito contro di noi. Non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti, la tua dolcezza, umiltà, classe ed eleganza. Sei stato sempre un galantuomo con tutti, un bravissimo avvocato e dirigente del Tribunale di Enna. Hai aiutato tutti senza alcun tornaconto e sei stato un padre e marito esemplare. Tu e la mamma vivrete per sempre dentro di me