Spaccio di droga nel cuore della movida: 3 giovani bloccati, sequestro di stupefacenti

La movida come momento di socialità e divertimento, ma anche come terreno fertile per lo spaccio di sostanze stupefacenti. È su questo sottile confine tra svago e illegalità che si è concentrata l’operazione condotta nei giorni scorsi dai militari della Compagnia di Nicosia dell’Arma dei Carabinieri, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Regalbuto.

Il blitz

L’attività, pianificata nei dettagli e svolta in arco notturno, ha interessato le aree della movida: piazze affollate, luoghi di ritrovo giovanile e spazi ad alta frequentazione. Proprio dove la musica e le comitive animano le serate del fine settimana, i Carabinieri hanno acceso i riflettori su un fenomeno che, soprattutto tra i più giovani, continua a destare preoccupazione.

I cani antidroga

I controlli, mirati e supportati da un significativo dispiegamento di uomini e mezzi, hanno visto il coinvolgimento anche del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Enna e del Nucleo Cinofili di Nicolosi. Determinante il fiuto delle unità antidroga, che ha consentito di individuare sostanze illecite occultate nelle aree controllate.

Il sequestro

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati quantitativi di hashish e marijuana trovati nella disponibilità di tre giovani, successivamente segnalati alla Prefettura di Enna per detenzione per uso personale. Altra droga è stata rinvenuta abbandonata nei pressi dei luoghi controllati, segno di una presenza diffusa e di tentativi frettolosi di disfarsi delle sostanze alla vista delle pattuglie.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio, con un obiettivo chiaro: spezzare il legame tra movida e microspaccio, prevenendo situazioni che possono degenerare e incidere negativamente sul tessuto sociale.