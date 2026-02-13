Strada spaccata ad Enna alta: cresce la paura di una voragine

Una crepa si è recentemente aperta sull’asfalto della strada che collega piazza San Tommaso a via Libertà, nel cuore di Enna alta, suscitando forte preoccupazione tra i residenti della zona. Il fenomeno è stato segnalato da una cittadina, che “armata” di smartphone ha documentato la fessura con una serie di foto condivise sui social, attirando l’attenzione di chi vive e transita in quella via storica.

“È spaventoso pensare che un’altra pioggia più forte, o semplicemente il passaggio di un’auto, possa far collassare tutto da un momento all’altro — racconta una residente — Questa crepa è larga e profonda, sembra che si stia aprendo un tunnel sotto di noi. Cosa succederà se cede con un’auto in transito? È un pensiero che non mi abbandona.”

Le dichiarazioni raccolte tra i cittadini esprimono una preoccupazione diffusa: molti temono che il cedimento possa evolversi in una voragine più ampia, con conseguenze potenzialmente gravi per chi si trova a passare in auto o a piedi lungo quel tratto di strada.

Maltempo e degrado: un quadro preoccupante

Non è ancora chiaro se la causa diretta di questo cedimento sia da attribuire al recente maltempo, ma è innegabile che Enna sia stata colpita da piogge intense, vento e fenomeni eccezionali nell’ultimo mese. Si sono verificate delle frane, tra cui quella in via Civiltà del lavoro che renderà necessari interventi per circa 1,5 milioni di euro

La richiesta di intervento

In queste ore, cittadini e commercianti della zona di piazza San Tommaso hanno lanciato un appello alle autorità competenti affinché venga effettuata quanto prima una verifica tecnica del terreno e dell’arteria viaria. “Non aspettiamo che accada una tragedia — dicono — È fondamentale intervenire subito prima che la situazione peggiori.”