La discesa in campo di Crisafulli, Movimento Indipendenza: “Un passo indietro per Enna”

Un passo indietro per la città. Questo lo scenario, secondo il coordinatore provinciale del Movimento indipendenza, Angelo Cucchiara, sulla discesa in campo, alle elezioni ad Enna, del senatore, Mirello Crisafulli, possibile candidato del Pd alle amministrative

Indipendenza contro Crisafulli

“ ìChe piaccia o meno, che lo si sostenga politicamente o meno, occorre ammettere innegabilmente che il Senatore Vladimiro Crisafulli rappresenta la vecchia politica Ennese un suo “ritorno” attivo in politica quale candidato alle imminenti elezioni amministrative di Enna rappresenterebbe un gigantesco passo indietro per la politica locale tanto per la città di Enna quanto per l’intera Provincia”.

Il nodo dell’acqua

“Gli ennesi devono guardare – dice Cucchiara – al futuro, vi sono numerosi problemi attuali e concreti che non necessitano di essere esacerbati o peggiorati da chi ha avuto la possibilità di risolverli e non ha contribuito a farlo in passato, tanto per menzionarne alcuni: acqua, rifiuti, decrescita demografica, sicurezza, strade, situazione dell’ambiente e vivibilità senza dimenticare la delicata situazione dell’autodromo di Pergusa. A chi chiede, firmando appelli, un ritorno in politica del Senatore, noi rispondiamo che Enna non vuole più cadere nella trappola, questo ritorno al passato la città non se lo merita, Enna deve guardare oltre”