COMUNICATO STAMPA

Salvatore Castello (Lista Civica Cirio Presidente) a Niscemi all’Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali: «Uniti come Paese per sostenere il senso di comunità e dare forza alle nostre radici: tutti devono fare la loro parte, anche l’Europa»

I Presidenti delle Assemblee legislative di Regioni e Province autonome italiane si sono riuniti a Niscemi per dare un segnale forte di condivisione istituzionale e di unità.

A rappresentare il Piemonte, su delega del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Davide Nicco, il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, Mario Salvatore Castello (Lista Civica Cirio Presidente PML): «Essere uniti di fronte alle calamità e alle difficoltà ci contraddistingue come Paese: non dimentichiamo chi, nel passato, dalla Sicilia ha voluto rispondere presente all’appello di altri territori colpiti da emergenze climatiche, oggi tocca a noi dimostrarci vicini e operativi per il bene di una popolazione che, giustamente, chiede non aiuto indiscriminato, ma sostegno per restare nel proprio territorio e per non perdere la propria comunità».

L’Assemblea, al termine di un confronto molto concreto, ha approvato un Ordine del giorno per:

• promuovere progetti di solidarietà sostenuti dai Consigli regionali e delle Province autonome;

• istituire un Tavolo di coordinamento dedicato;

• rafforzare la cooperazione con il Parlamento sulla normativa in materia di prevenzione e gestione delle calamità naturali;

• sollecitare l’Unione europea all’attuazione degli strumenti previsti dal Trattato, dalla Protezione Civile europea alla Clausola di Solidarietà.

«Questo ordine del giorno – conclude Mario Salvatore Castello, Consigliere regionale e Segretario dell’Ufficio di Presidenza – impegna tutti a fare la loro parte. Se essere comunità significa mettersi in azione per sostenere le popolazioni colpite da tragedie come quella di Niscemi e, più in generale, della Sicilia, allora è giusto che il senso di comunità che dobbiamo far crescere a livello europeo parta proprio da questo luogo. I Consiglieri regionali di tutta Italia daranno il loro contributo, sostenendo i progetti di ricostruzione con una donazione volontaria e organizzando eventi; l’auspicio è che ogni istituzione faccia la sua parte».

Conclude Castello: «Ringrazio Il presidente Nicco e tutto l’ufficio di presidenza per avermi incaricato di rappresentare tutto il consiglio regionale del Piemonte».



