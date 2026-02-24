Gli agrumi di Sicilia protagonisti a Sanremo

Tenuta Donna Fina sarà partner di Casa Bontempi a Sanremo 2026 e porterà gli agrumi siciliani e i loro benefici nella città del Festival della Canzone Italiana.

La settimana più attesa della musica italiana è alle porte e quest’anno, oltre il profumo dei fiori della riviera ligure arriverà anche l’aroma degli agrumi dell’Etna. Tenuta Donna Fina, eccellenza siciliana nella produzione di agrumi di alta qualità, annuncia la sua partecipazione ufficiale come partner di Casa Bontempi, lo spazio dedicato alla musica e alla cultura pop che animerà la città di Sanremo dal 23 febbraio al 01 marzo 2026.

A pochi passi dal Teatro Ariston, in Corso Mombello 9 a Sanremo, Casa Bontempi diventerà l’hub di interviste e conversazioni senza filtri sulla musica. In questo contesto, Tenuta Donna Fina porterà il sole di Sicilia, mettendo a disposizione degli ospiti – tra artisti, giornalisti e addetti ai lavori – i propri prodotti come arance Tarocco, Cara Cara, Moro, clementine e mandarini, così da offrire un supporto benefico e vitaminico fondamentale per affrontare la rassegna più intensa della musica italiana.

I format e gli artisti coinvolti

Sotto la direzione artistica di Michele Monina, uno dei format di Casa Bontempi sarà “Bestiario Pop” con Luccioola per raccontare la musica fuori dai canonici schemi promozionali. Presente anche Selvaggia Lucarelli, media partner con il suo canale “Vale Tutto”, che parteciperà in collegamento con le sue opinioni dirette. E grazie al supporto di AllMusicItalia, anche per questa edizione torna il format “Punkremo”, spazio dedicato agli emergenti condotto da Etta Di Marco e Giorgieness.

Tra gli artisti coinvolti nell’iniziativa, confermati i nomi di Big in gara come J-Ax, Ermal Meta, Michele Bravi, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Maria Antonietta e Colombre e di alcuni ospiti previsti per la serata cover come il siciliano Mario Biondi.

Cioè Panini e Caritas: le altre collaborazioni

Per i nostalgici, parteciperà al progetto di Casa Bontempi anche la storica testata teen Cioè Panini, che realizzerà un giornale cartaceo da distribuire gratuitamente tra le strade di Sanremo, destinato a diventare oggetto da collezione. E ancora, a Casa Bontempi sarà presentata anche Arcobalì, mascotte del progetto “Coloriamo i Sogni”, iniziativa di inclusione e condivisione in collaborazione con la Caritas che prevederà attività itineranti per tutte le età a supporto di chi vive in situazioni di difficoltà.

Le iniziative e attività di Casa Bontempi e Tenuta Donna Fina saranno raccontate su diverse piattaforme streaming e sui profili social ufficiali di Bontempi e Tenuta Donna Fina.

Tenuta Donna Fina è un’azienda agricola a conduzione familiare che produce e vende agrumi siciliani di qualità, con consegna diretta dal produttore al consumatore. Grazie all’influenza del clima mediterraneo e del terreno vulcanico dell’Etna, Tenuta Donna Fina produce oltre 20 varietà di prodotti siciliani tra frutta e agrumi nel rispetto della stagionalità e senza l’ausilio di trattamenti chimici post-raccolta, mirando a un ritorno all’autenticità del gusto e alla tutela della biodiversità mediterranea.