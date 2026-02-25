Se una serra accenderà la luce in casa

Non più soltanto strutture agricole, ma sistemi capaci di produrre energia, attivare meccanismi finanziari innovativi e dialogare con le comunità energetiche.

Regran presenterà a Key Energy di Rimini (4–6 marzo) l’evoluzione di tre programmi industriali strategici – Serra Archimede Next Gen, Ecofund e l’adesione alla Fondazione CER Italia – delineando, per la prima volta nel Paese, un sistema nel quale la serra si configura come infrastruttura produttiva ibrida, capace di generare simultaneamente cibo, energia e profitti per il territorio.

Serra Archimede Next Gen rappresenta l’asse tecnologico del percorso. L’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale, soluzioni di accumulo energetico (BESS) e tecnologie legate all’idrogeno – già avviata con il Progetto Integra – amplia ulteriormente il perimetro operativo, abilitando nuovi scenari di impiego.

L’evoluzione investe ora il profilo economico dell’infrastruttura. In questo quadro si inserisce Ecofund: la serra evolve in un’unità produttiva ibrida, in grado di generare ricavi sia dall’attività agricola (cibo) sia dalla produzione rinnovabile (energia). L’impianto serricolo non sarà sviluppato secondo la tradizionale struttura ad alto leverage, ma attraverso un modello che sposta il baricentro sull’equity.

Il valore non verrà anticipato prevalentemente dal credito bancario, bensì generato mediante conferimenti diretti di capitale, attraverso l’apporto di beni, servizi e competenze, inclusa la raccolta tramite la piattaforma AI Ecofund. La natura integrata del sistema esprimerà il proprio potenziale nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), grazie alla partecipazione di Regran alla Fondazione CER Italia.

All’interno di una CER, l’energia prodotta da Serra Archimede Next Gen non sarà destinata esclusivamente all’autoconsumo o all’immissione in rete, ma potrà essere condivisa localmente tra imprese, enti pubblici e utenti privati. L’energia generata contribuirà alla riduzione dei costi energetici dei partecipanti, consentendo l’accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa. Il valore prodotto si distribuirà così su un ecosistema più ampio.

I tre programmi mantengono ruoli distinti ma complementari. Serra Archimede Next Gen costituisce la piattaforma tecnologica e produttiva, Ecofund ne definisce l’architettura economico-finanziaria, mentre la Fondazione CER Italia rappresenta l’ambito di integrazione energetica e territoriale. In questa prospettiva, la serra assume una funzione che supera la dimensione agricola, configurandosi come infrastruttura capace di connettere produzione, sostenibilità e territorio.

Un modello che suggerisce una possibile evoluzione del rapporto tra agricoltura ed energia, non più interpretati come settori distinti, ma come componenti di un unico sistema produttivo. Si delinea così un orizzonte sempre più orientato alla generazione distribuita, nel quale lo scenario di una serra capace di contribuire all’energia domestica non appare più remoto.