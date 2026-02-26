Valguarnera ancora sotto shock dopo l’assalto alla banca: Draià chiede rinforzi al Prefetto

A pochi giorni dall’audace assalto al bancomat dell’istituto di credito di Piazza della Repubblica, lo sgomento e la paura restano palpabili tra i residenti di Valguarnera. Commercianti e cittadini raccontano di non riuscire a dimenticare le immagini video della ruspa che sfonda il muro. “Ancora oggi guardo la strada e penso che potrebbe succedere di nuovo”, confida una residente.

La sindaca e commissaria della Lega

In questo clima di apprensione, è intervenuta la sindaca di Valguarnera Caropepe e commissario provinciale della Lega per Salvini Premier, Francesca Draià, che ha sottolineato come la sicurezza dei cittadini sia una priorità concreta e non uno slogan politico: “La sicurezza non è uno slogan ma una priorità concreta. Quanto accaduto merita una risposta ferma e immediata. Ho garantito piena collaborazione alle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile”.



Draià ha inoltre annunciato di voler intervenire direttamente con il Prefetto di Enna per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in tutta la provincia: “Mi attiverò personalmente con il Prefetto per richiedere un aumento delle pattuglie e un rafforzamento della vigilanza anche nei centri periferici. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Su questo non arretriamo di un millimetro”.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri stanno intanto passando al setaccio le telecamere di sorveglianza della zona, confrontando le immagini con altri episodi recenti per capire se dietro i diversi colpi si celi la stessa mano criminale. Il modus operandi è sempre lo stesso: l’uso di ruspe e mezzi pesanti per sfondare banche e sportelli automatici. Gli investigatori indagano anche sulle connessioni tra i furti di Valguarnera e quelli registrati negli ultimi anni a Enna, Troina e Agira, cercando di individuare la banda e prevenire ulteriori colpi.

L’escalation di violenza

L’obiettivo è frenare un’escalation che ha già messo a dura prova il senso di sicurezza della comunità eppure nell’indagine sulla Qualità della vita de Il Sole 24 Ore la provincia di Enna si è confermata tra le più sicure. Questi episodi però incrinano la percezione della sicurezza, d’altra parte, in occasione del Carnevale a Valguarnera si è verificata una violenta aggressione ai danni di un giovane di 16 anni vittima del branco.





