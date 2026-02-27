Boom di presenze a Enna: 7000 visitatori per l’edizione 2025 de Le Vie dei Tesori

Enna festeggia il successo straordinario della quinta edizione del Festival Le Vie dei Tesori, che nel

2025 ha registrato numeri in continua crescita e un entusiasmo senza precedenti. Sono stati 6657 i

visitatori che, nei tre weekend di apertura (20-21 e 27-28 settembre, e 5 ottobre), hanno scelto di

scoprire i luoghi, le storie e le esperienze proposte dal circuito culturale. Un dato che segna un

incremento significativo rispetto ai 4811 visitatori del 2024, con una crescita pari a quasi il 40%,

evidenziando un interesse crescente verso il patrimonio storico e culturale della città.

“Questo risultato per noi è motivo di grande orgoglio. Enna ha risposto con entusiasmo, superando di

gran lunga i numeri dello scorso anno. È la conferma che la città è viva, pronta a raccontarsi e capace

di attrarre sempre più visitatori”, ha dichiarato Antonio Messina, referente de Le Vie dei Tesori per

Enna.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale.

“Desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per lo straordinario successo che l’edizione 2025

del Festival Le Vie dei Tesori ha riscosso nella nostra città”, ha dichiarato l’assessore Giuseppe La

Porta. “I numeri parlano chiaro e confermano Enna come una destinazione culturale di primo piano,

capace di valorizzare i propri tesori e di proporsi con forza nel panorama regionale e nazionale”.

Il programma ha coinvolto 19 luoghi del circuito, accompagnati da esperienze, eventi, visite

teatralizzate, degustazioni e passeggiate nella natura. Il Castello di Lombardia, le Grotte Rupestri, i

palazzi storici, le chiese e i musei cittadini hanno rappresentato le tappe più apprezzate, contribuendo

alla creazione di un vero e proprio itinerario culturale che ha trasformato Enna in un museo diffuso.

“L’incremento dei visitatori non è solo un dato numerico, ma la prova tangibile che il nostro

patrimonio, quando viene raccontato e valorizzato, diventa un motore culturale ed economico

potentissimo”, ha aggiunto Messina, sottolineando come l’edizione 2025 abbia generato una ricaduta

economica sul territorio con un impatto positivo sulle attività locali.

Determinante anche la partecipazione della comunità ennese: oltre ottanta studenti dei Licei Artistico,

Linguistico e Scientifico che hanno collaborato, contribuendo al successo delle visite guidate e

ricevendo apprezzamenti entusiasti dai partecipanti. “I nostri giovani sono stati il cuore pulsante del

festival: preparati, appassionati, accoglienti. Il loro coinvolgimento rappresenta la strada più bella per

costruire un futuro culturale ricco e partecipato”, ha affermato Messina.

L’edizione 2025 di Le Vie dei Tesori conferma dunque Enna come una delle città più dinamiche del

circuito siciliano, capace di crescere, innovarsi e offrire un modello efficace di collaborazione tra

Comune, associazioni culturali, scuole e Fondazione Le Vie dei Tesori.

“Siamo già al lavoro per il prossimo anno, con l’obiettivo di aprire nuovi luoghi, rafforzare le

esperienze e continuare a far brillare la bellezza di Enna”, ha concluso Messina.