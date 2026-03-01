La tradizione culinaria nel progetto Antichi Sapori: quando il cibo diventa condivisione

“Antichi Sapori” è il nome del progetto unitario che intende riprendere e diffondere antiche ricette culinarie della nostra terra. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la Fidapa di Calascibetta, il Centro Anziani comunale e l’Azione Cattolica di Enna.

L’evento nei locali del Centro anziani

La manifestazione, che in qualche modo ha riguardato l’arte della cucina, si è tenuta nei locali del Centro anziani, ubicato in Via Giudea, dove due esperte di fornelli, Vania Cirini (cuoca) e Francesca Menzo (pasticcera), hanno realizzato due prelibatezze, un dolce e un salato, assaggiate e apprezzate da alcuni nonnini che frequentano il Centro Anziani, presieduto da Paolo Lamantia. Un luogo dove si riuniscono giornalmente diverse decine di xibetani della terza età per trascorrere, in compagnia, pomeriggi e

serate, ma anche per organizzare qualche conviviale, come quello dei giorni scorsi, durante il quale la collaborazione tra Fidapa, Azione Cattolica e Centro anziani, ha permesso a diversi nonnini di conoscere, possibilmente, nuove ricette.