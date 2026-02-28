Pro Loco Calascibetta, Leonora confermato alla presidenza, la vice è Bruno, ecco le altre cariche

Giuseppe Leonora è stato riconfermato presidente della locale Pro Loco di Calascibetta. La nomina è avvenuta a seguito dell’Assemblea del rinnovo delle cariche sociali. Vice presidente Roberta Bruno. Tesoriere Nives Colianni. Sia Nives sia Roberta, ma anche Sara Savarino, sono da diversi anni il volto giovane dell’associazione culturale. Tre ragazze che hanno lavorato sodo per la riuscita, insieme ad altri soci, di alcune interessanti iniziative.

Gli altri nomi

Completano il direttivo Fausto Ricca (Segretario), Mario Matina, due nuove figure tra le fila dell’associazione, Pietro D’Agristina e Peppino Serpotta. “Nonostante qualche difficoltà economica, soprattutto in questi ultimi due anni- spiega il nuovo Consiglio d’Amministrazione- grazie anche alla fattiva collaborazione dell’assessore Daniele La Paglia, siamo riusciti ad organizzare interessanti manifestazioni, sia estive che invernali, attrattive di migliaia di persone.

Gli eventi

Tra tutte ricordiamo la festa del patrono San Pietro, quella dedicata a Maria Santissima di Buonriposo, la Sagra della Salsiccia, ma anche la manifestazione calcistica, in occasione del “Torneo delle Regioni 2025”, che ha visto le rappresentative di Bolzano e Trento, del Veneto e del Friuli giocare nella moderna struttura sportiva di Calascibetta. Va detto, oggi, che la Pro Loco, nell’ambito dell’organizzazione di alcune manifestazioni, rappresenta un valore aggiunto. Un’associazione che promuove, con orgoglio, anche le bellezze artistiche di Calascibetta e dove ogni componente porta avanti il compito assegnatogli.