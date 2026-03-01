Leonforte: formazione e networking per le guide siciliane

Con “Leonforte Magica” si rafforza la rete dei professionisti del turismo

Leonforte, 28 febbraio 2026 – Si è svolta presso l’Ecomuseo di Leonforte la giornata di formazione e networking “Leonforte: raccontare il territorio”, un’iniziativa dedicata a guide turistiche, guide ambientali escursionistiche e accompagnatori provenienti da diverse aree della Sicilia.

L’evento è stato organizzato da Scirocco srls nell’ambito del progetto Leonforte Magica, in collaborazione con l’Associazione Sicilia Tour Leaders, e ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale, confronto e scoperta del territorio.

La giornata ha alternato momenti di approfondimento a un’esperienza sul campo, offrendo ai partecipanti strumenti e contenuti utili per rafforzare le competenze di interpretazione e narrazione della destinazione. La visita territoriale è stata condotta dal dott. Giuseppe Maria Amato, antropogeografo, con la collaborazione della Pro Loco di Leonforte, che ha contribuito a valorizzare gli aspetti storici, sociali e identitari della comunità locale.

L’iniziativa rientra nelle attività di animazione territoriale previste dal progetto Leonforte Magica, che da oltre un anno promuove azioni di formazione, coinvolgimento degli operatori e costruzione di reti locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta turistica e posizionare Leonforte come destinazione di turismo esperienziale e sostenibile.

L’azione è stata realizzata con il supporto del programma europeo COSME, nell’ambito del progetto Smarties for SMEs, finalizzato al rafforzamento delle competenze e della competitività delle piccole e medie imprese del settore turistico.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Leonforte per il patrocinio e l’ospitalità presso l’Ecomuseo, all’Associazione Sicilia Tour Leader per la collaborazione attiva e a tutti i professionisti che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo.

«Investire sulle competenze e sulla collaborazione tra operatori – dichiara Danilo Catania, responsabile del progetto per Scirocco srls – significa costruire le basi per uno sviluppo turistico autentico, sostenibile e duraturo, capace di generare valore per il territorio e per la comunità».

Il progetto Leonforte Magica proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale e al rafforzamento del sistema turistico territoriale.





