Inaugurata RTA Milano, l’emittente palermitana crea un ponte di comunicazione tra la Sicilia e la Lombardia

E’ stata inaugurata RTA Milano, nuova sede dell’emittente palermitana di Sasà Taibi che amplia il suo segnale e costruisce un ponte di comunicazione tra la Sicilia e la Lombardia.

Un accordo di cooperazione strutturato per unire comunità distanti, promuovendo scambi culturali, economici, tecnologici e sociali.

L’emittente palermitana RTA ha aperto ufficialmente una nuova sede a Cologno Monzese, diretta dal giornalista Roberto Dall’Acqua.

Le due strutture, figlie della stessa emittente, collaborano tra loro quotidianamente con scambi e condivisione di programmi radiofonici e interconnessioni in diretta.

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, anche Gianni Riso storico conduttore di Radio 105, RTL, Rete 4 e altre importanti emittenti e Mitch Dj di Radio 105 e Mediaset.

“Coltivavo da tempo l’idea di allargare il nostro segnale e ora diamo inizio ad uno scambio di voci e contenuti tra Palermo e Milano – ha detto l’editore di RTA Sasà Taibi -. E’ una grande soddisfazione e anche un orgoglio per la nostra città”.

“Ho realizzato un sogno – ha commentato Roberto Dall’Acqua, direttore di RTA Milano -. Stiamo reclutando bravi speaker della zona e siamo felici di portare avanti questo ambizioso progetto”.

Il servizio video https://youtu.be/vxeWipjdR_8

RTA Milano www.rtamusic.it

Via Cesare Battisti, 115 20093 Cologno Monzese (Mi)

Tel. 02.85684185 Whatsapp 328.1111491

rta@radiotivuazzurra.it





Luogo: RTA Milano, via Cesare Battisti, 115, COLOGNO MONZESE, MILANO, LOMBARDIA