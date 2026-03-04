Elezioni, due liste del Pd per Mirello ma i civici pensano al piano B

Il quadro attorno a Mirello Crisafulli comincia a delinearsi: ci sono due liste, “targate” Pd che sono state completate e pronte per essere sottoposte al vaglio degli elettori in occasione delle amministrative di questa primavera.

Gli altri competitor

Dall’altra parte, il fronte del Centrodestra continua lo scouting sul candidato a sindaco per sfidare il Barone Rosso, il presidente del Consiglio comunale, Paolo Gargaglione, e l’outsider, Filippo Fiammetta. La palla, come emerso in un articolo pubblicato nei giorni scorsi, da ViviEnna, è stata passata al tavolo regionale, non essendo ancora trovato un accordo sui nomi ma ci sono altri attori in campo, come i civici, tra cui l’asse Campanile-Contino, Scillia e Gloria, che non vorrebbero farsi risucchiare nell’impasse politico e restare completamente fuori dai giochi.

Le mosse

E così, secondo alcune indiscrezioni, si starebbe pensando ad un piano B se il tavolo del Centrodestra non riuscisse a partorire un accordo sul candidato. Il problema è sempre uno: il nome su cui far convergere le liste, già di per difficili da riempire, e così i civici, che, comunque, rappresentano una forza politica importante nel panorama ennese, come sottolineato dal sindaco Dipietro in una recente intervista a ViviEnna, potrebbero decidere di essere un’alternativa, sia a Gargaglione sia a Crisafulli. Una sorta di Polo civico che potrebbe giocarsi una carta importante, soprattutto in caso di ballottaggio ma riuscire a mettere tutti d’accordo non è un sentiero semplice, per cui il Fronte civico potrebbe anche assumere le fattezze di un arcipelago.