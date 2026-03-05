Allerta nelle basi Usa Sigonella e Muos: i venti della geopolitica sfiorano l’Ennese

I venti della geopolitica internazionale soffiano anche vicino all’entroterra siciliano. L’innalzamento del livello di allerta Nato Bravo+ nelle basi statunitensi di Aviano e Sigonella riporta l’attenzione su un dato geografico spesso dimenticato: a poco più di un’ora di distanza dal capoluogo ennese si trova una delle installazioni militari più importanti del Mediterraneo.

Sigonella, nel territorio di Catania, è infatti uno degli avamposti operativi delle forze armate statunitensi e della Nato. Da qui partono missioni di sorveglianza e pattugliamento che interessano un’area vastissima, dal Mediterraneo orientale al Medio Oriente.

A pochi chilometri dall’Ennese si trova inoltre un’altra infrastruttura strategica: il sistema satellitare Muos di Niscemi, potente centrale di telecomunicazioni militari che consente collegamenti tra basi, navi, droni e unità operative dislocate in diversi teatri del mondo.

Un doppio presidio militare che colloca la Sicilia – e indirettamente anche il suo entroterra – all’interno di una rete geopolitica globale.

Sigonella tra le basi portate al livello Bravo+

Da sabato le basi statunitensi di Aviano e Sigonella sono state portate al livello di sicurezza Nato Bravo+, uno stato di vigilanza rafforzata che implica capacità di mobilitazione operativa molto rapida, anche nell’arco di circa quindici minuti. Si tratta di una misura adottata per installazioni considerate particolarmente sensibili dal punto di vista operativo.

Diversa la situazione nelle altre basi americane presenti in Italia – Vicenza, Napoli e Livorno – dove il livello di allerta resta invece al grado minimo Charlie. Il Bravo+ non indica una situazione di conflitto imminente, ma segnala una fase di attenzione più elevata legata agli attuali equilibri internazionali.

Il ruolo strategico della base siciliana

Sigonella svolge un ruolo centrale nel sistema militare occidentale nel Mediterraneo. Nella base operano droni e velivoli impegnati in attività di ricognizione, intelligence e controllo delle rotte marittime. Secondo alcune informazioni citate anche in un’interrogazione parlamentare, il 28 febbraio un velivolo da pattugliamento marittimo Boeing P-8A Poseidon della Marina statunitense sarebbe decollato proprio da Sigonella dirigendosi verso il Mediterraneo orientale.

Un’attività che rientra nelle normali operazioni di monitoraggio dell’area ma che conferma il ruolo chiave della base siciliana nei movimenti militari nel Mediterraneo.

Il Muos di Niscemi e la rete globale delle comunicazioni militari

Accanto a Sigonella, un’altra infrastruttura militare di grande importanza è il sistema Muos di Niscemi, nel cuore della provincia di Caltanissetta. Si tratta di una delle stazioni terrestri del sistema satellitare della Marina statunitense che consente comunicazioni sicure tra comandi militari, velivoli, navi e unità operative dislocate in diverse parti del mondo. Una tecnologia che rende la Sicilia uno dei nodi fondamentali della rete di comunicazioni militari globale.

La vicinanza geografica di queste infrastrutture con il territorio ennese – tra Sigonella e Niscemi – rende evidente come anche l’entroterra dell’isola si trovi a ridosso di alcuni dei siti più sensibili dal punto di vista strategico.

Nessun cambiamento nelle attività quotidiane

Nonostante l’innalzamento del livello di allerta, al momento non si registrano cambiamenti concreti nella vita quotidiana delle basi.

Lo ha spiegato all’agenzia Adnkronos Roberto Frizzo, rappresentante sindacale della Uiltucs Uil che segue i lavoratori italiani impiegati nelle installazioni militari statunitensi.

«Sono tutte basi logistiche e al momento non ci sono particolari segnali che abbiano modificato la vita quotidiana nelle basi», ha spiegato. «Anche il livello dei controlli resta sostanzialmente lo stesso. Nulla che faccia pensare a una prossima escalation».

Tuttavia, tra i lavoratori italiani che operano nelle basi americane comincia ad affiorare qualche preoccupazione legata allo scenario internazionale.

«Noi siamo abituati a lavorare anche durante esercitazioni su vasta scala», ha aggiunto Frizzo. «Ma lo facciamo sempre in tempo di pace e mai in tempo di guerra. Che è ben altra cosa».

La questione arriva in Parlamento

Nel frattempo la questione è arrivata anche in Parlamento. Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un’interrogazione rivolta al governo per chiedere chiarimenti sull’eventuale utilizzo delle basi italiane per operazioni militari nell’area del Golfo e dell’Iran. Nel testo si chiede di sapere se velivoli militari diretti verso il Medio Oriente siano partiti proprio dalle basi di Sigonella o Aviano negli ultimi giorni.

Tra i movimenti citati figura anche il decollo, il 3 marzo, di un Galaxy C-5M dalla base di Aviano diretto verso la penisola arabica. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, uno dei velivoli avrebbe disattivato il sistema di tracciamento radar dopo aver sorvolato le coste egiziane, rendendo difficile verificare con precisione la destinazione finale del volo.

La Sicilia al centro del Mediterraneo

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, la presenza di infrastrutture militari come Sigonella e il Muos di Niscemi conferma il ruolo strategico della Sicilia nello scacchiere del Mediterraneo.

Una centralità che riguarda direttamente anche territori apparentemente lontani dalle rotte militari, come l’entroterra ennese, ma che si trovano in realtà a breve distanza da alcune delle piattaforme operative più importanti della Nato nel Sud Europa. Non uno scenario di emergenza, ma il promemoria di come le dinamiche geopolitiche globali possano passare anche a pochi chilometri da casa.