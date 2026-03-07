Nomine a Italia Viva Casa Riformista: Gulina coordinatore cittadino, Parisi vice provinciale

Nuove nomine per Italia Viva – Casa Riformista nel territorio ennese. Maurizio Gulina, imprenditore e rappresentante di associazione di categoria, è stato nominato coordinatore della città di Enna, mentre Claudio Parisi, ispettore della polizia penitenziaria ed ex consigliere comunale, è stato designato vicecoordinatore provinciale del movimento. Le nomine rientrano nel percorso di rafforzamento della presenza politica del partito sul territorio provinciale.

Le parole di Cannata

“Complimenti e buon lavoro a Maurizio Gulina e a Claudio Parisi – dice Giovanni Cannata, coordinatore di Italia Viva-Casa Riformista della provincia di Enna. –. Si tratta di due nomine importanti che rafforzano la nostra presenza sul territorio e il lavoro quotidiano al servizio della comunità”.