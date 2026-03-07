Pietraperzia, Angelo Maddalena porta in scena il suo “teatro-canzone francescano”

Dopo l’anteprima nazionale a Livorno e in attesa della replica al teatro di Nicosia, il cantautore e attore Angelo Maddalena fa tappa a Pietraperzia con il suo nuovo spettacolo.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo alle ore 17.30 nella tavernetta dei Jaria, in via La Masa, di fronte all’ingresso principale della Chiesa di San Nicolò.

“Tra eremo e strada”, il racconto di un francescano contemporaneo

In scena lo spettacolo “Tra eremo e strada, teatro canzone di un francescano contemporaneo”, una proposta artistica essenziale costruita con chitarra, parole e canzoni.

Il lavoro si muove tra narrazione e musica e propone un repertorio che racconta uno stile francescano vissuto nel quotidiano. Il racconto si sviluppa simbolicamente tra due dimensioni: il silenzio dell’eremo e l’incontro con le persone lungo la strada, in un continuo dialogo tra interiorità e vita vissuta.

Nel segno di Francesco d’Assisi

L’iniziativa si inserisce anche nel clima delle celebrazioni per gli ottocento anni legati alla figura e all’eredità spirituale di Francesco d’Assisi.

Le ricorrenze di questi anni ricordano alcuni momenti fondamentali della sua esperienza spirituale: dal presepe di Greccio alla stesura del Cantico delle Creature, fino agli ultimi anni della sua vita. Un percorso spirituale e culturale che continua a parlare al presente e che ispira nuove forme di racconto artistico.

Un cammino tra teatro civile e canzone d’autore

Lo spettacolo arriva a Pietraperzia dopo l’anteprima del 21 febbraio a Livorno e alla vigilia della replica del 13 marzo a Nicosia, inserendosi in un percorso artistico che intreccia teatro civile, spiritualità e canzone d’autore.

Un momento di ascolto e riflessione in forma teatrale in cui musica e racconto si fondono per dare voce a un’idea di francescanesimo contemporaneo, fatta di semplicità, cammino e attenzione alla vita di ogni giorno.