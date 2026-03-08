8 marzo, memoria e politica: l’omaggio del Pd di Enna a Milena Sciuto Rutella

Nella mattinata di oggi, al Cimitero comunale di Enna, una corona di fiori è stata deposta sulla tomba di Milena Sciuto Rutella per ricordare una figura che ha lasciato un segno nella storia politica e civile della città.

L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico di Enna, si è svolta in forma sobria ma carica di significato, proprio nella giornata dell’International Women’s Day. Un momento di raccoglimento che ha unito memoria politica e riflessione civile sul ruolo delle donne nella vita pubblica.

Il gesto della memoria

A deporre i fiori sono stati il segretario comunale del Pd Giuseppe Seminara e Anna Schirò.

Accanto al gesto simbolico della corona, il ricordo di Sciuto Rutella è stato affidato alle parole di chi ne ha condiviso il percorso umano e politico.

Mirello Crisafulli ha ripercorso le tappe della sua militanza e del suo impegno pubblico, ricordando le battaglie condotte negli anni per i diritti, per la partecipazione democratica e per la crescita politica e sociale della comunità ennese.

Un ricordo che ha voluto restituire il profilo di una donna impegnata, capace di coniugare attività politica, professione e attenzione ai temi sociali.

Il ricordo umano e la passione politica

A tratteggiare il lato più personale è stata Anna Schirò, che ha richiamato con affetto la dimensione umana di Milena Sciuto Rutella: la passione politica, l’energia con cui affrontava le sfide e il rapporto diretto con le persone.

Un ricordo che ha restituito l’immagine di una donna profondamente legata alla propria comunità, capace di trasformare l’impegno civile in partecipazione concreta alla vita della città.

Il significato dell’8 marzo

La commemorazione ha assunto un valore ancora più forte perché si è svolta nel giorno simbolo delle lotte e delle conquiste femminili.

L’International Women’s Day affonda le sue radici nei movimenti per i diritti delle lavoratrici tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nel 1910 la conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen propose l’istituzione di una giornata dedicata alle rivendicazioni femminili, mentre negli anni successivi la ricorrenza si diffuse in molti Paesi.

Oggi l’8 marzo è riconosciuto a livello internazionale come momento di riflessione sui diritti delle donne, sulle conquiste sociali raggiunte e sulle disuguaglianze ancora da superare. Non solo una celebrazione, ma anche un richiamo alla memoria storica e all’impegno per l’uguaglianza.

Un esempio che parla alle nuove generazioni

Ricordare figure come Milena Sciuto Rutella, hanno sottolineato i presenti, significa custodire una parte della memoria politica e civile della città. In un tempo in cui spesso il rapporto con la storia delle comunità rischia di indebolirsi, mantenere vivo il ricordo di donne impegnate nella vita pubblica diventa un gesto dal forte valore civile.