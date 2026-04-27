Crisafulli “pesca” nella scuola, la dirigente Adamo indicata quinto assessore

Marinella Adamo, dirigente scolastica, è il quinto assessore designato dal candidato sindaco del Centrosinistra, Mirello Crisafulli. “Mi è stata chiesta – ha detto Adamo – la disponibilità di ricoprire questo ruolo e ho accettato con piacere, perché la squadra di lavoro configurata dal Senatore Crisafulli è eccellente e rappresenta una visione politica coerente con i miei ideali di democrazia e giustizia sociale”.

Il sistema universitario

“Continuerò a lavorare con immutato impegno come dirigente scolastica, ripromettendomi di creare reti e sinergie in città, coinvolgendo le altre istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, il terzo settore e le università”. Proprio sul rapporto con il sistema universitario si concentra uno degli assi strategici: “Il nostro impegno – ha aggiunto – consisterà anche nel creare servizi e infrastrutture atte a favorire l’autonoma crescita degli atenei”.

Crisafulli: “Autorevolezza alla città”

“Marinella Adamo in squadra dimostra, insieme agli altri quattro assessori da me designati, la scelta che abbiamo fatto: restituire autorevolezza alla città. Noi non faremo ripartizione tra componenti politiche, ma metteremo la persona giusta al posto giusto” dice Crisafulli.



Gli altri assessori designati sono: Maria Stefania Marino, deputata in quota dem alla Camera, alle Attività sociali e solidarietà; Fabio Venezia, deputato del Partito Democratico all’ARS, alle Attività produttive e al Bilancio; Tiziana Arena, ingegnere, già presidente della IV commissione consiliare, ai Lavori pubblici e Viabilità; Michele Sabatino, economista ed esperto in politiche comunitarie, alla Programmazione e alla captazione di risorse e finanziamenti extra comunali.