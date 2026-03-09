Concorso “Oltre l’ombra”, primo premio agli studenti della I D del Neglia-Savarese

Successo per gli alunni della classe I D dell’Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo F.P. Neglia – N. Savarese, di Enna vincitori del primo premio nella sezione “Cortometraggi” del concorso “Oltre l’ombra: il lungo cammino delle donne”.

La premiazione al Tribunale di Enna

La premiazione si è svolta presso l’Auditorium Falcone-Borsellino del Tribunale di Enna.

Il contest, promosso dal Comitato Pari Opportunità di Enna in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Enna, ha visto i ragazzi distinguersi per un’opera video capace di raccontare con vivacità le tappe dell’emancipazione femminile e la lotta alla violenza di genere.

Un video tra creatività e impegno civile

Il cortometraggio realizzato dagli studenti ha saputo coniugare linguaggio creativo e riflessione su temi di grande attualità, raccontando il lungo percorso delle donne verso l’emancipazione e il riconoscimento dei propri diritti. Un lavoro che ha colpito la giuria proprio per la capacità di affrontare un tema complesso con sensibilità e spirito critico.