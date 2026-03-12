Processo a Gisana e Murgano, slitta l’udienza: sentenza fissata al 14 maggio

Slitta al 14 maggio l’udienza del processo, che si celebra con rito abbreviato, per falsa testimonianza al vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana e Vincenzo Murgano, vicario giudiziale e parroco del duomo di Enna che era previsto per oggi.

Le cause del rinvio

Il rinvio a causa di un problema di salute di uno degli avvocati del vescovo, impossibilitato a stare in aula. Il 14 maggio, dunque, sono previste le discussioni degli avvocati, per Antonio Messina, che ha denunciato i fatti, unica parte civile ammessa, con l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica , e per gli imputati con gli avvocati Piefrancesco Bruno e Gabriele Cantaro legali di Gisana e Mauro Di Natale e Francesco Petralia per Murgano.

La sentenza

A seguire la sentenza. Il processo ai due prelati è la coda del lungo caso giudiziario che ha portato alla condanna del sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in appello a 3 anni per violenza sessuale a danno di minori