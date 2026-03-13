Referendum giustizia, Capone, Segretario Gen. UGL: “Sì scelta responsabile per giustizia più equilibrata e credibile”

“L’iniziativa promossa dall’UGL a Catania rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su un passaggio cruciale per il futuro della giustizia nel nostro Paese. Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è un tema che merita un dibattito aperto e serio, perché riguarda il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Sostenere il Sì significa promuovere un sistema più equilibrato, capace di garantire una più netta distinzione tra le funzioni di accusa e di giudizio, rafforzando così le garanzie per tutti. Non si tratta di mettere in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ma di intervenire sulle regole per rendere il sistema più trasparente e comprensibile. Negli ultimi anni sono emerse criticità che hanno alimentato sfiducia nell’opinione pubblica e che rendono necessario un percorso di rinnovamento. In questo contesto, la separazione delle carriere può contribuire a rafforzare la credibilità dell’ordinamento giudiziario e a garantire maggiore equilibrio tra le parti nel processo. Per queste ragioni invitiamo i cittadini a partecipare al voto del 22 e 23 marzo e a sostenere il Sì: una scelta che guarda al rafforzamento dello Stato di diritto e alla costruzione di una giustizia sempre più fondata su imparzialità, trasparenza e tutela dei diritti”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in occasione dell’evento promosso dall’UGL a Catania dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.