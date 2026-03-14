Disabilità e inclusione: al via “Cicli Solidali”, il progetto sulla mobilità sostenibile ed i servizi

Un progetto che unisce inclusione sociale, mobilità sostenibile e sviluppo dei servizi nei territori più fragili dell’entroterra siciliano. Si chiama “Cicli Solidali” ed è un’iniziativa pensata per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle comunità locali, promuovendo allo stesso tempo nuovi modelli di spostamento a basso impatto ambientale.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, coinvolge diversi comuni delle province di Enna e Caltanissetta e mira a creare una rete di servizi di prossimità attraverso l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita e attività sociali radicate nel territorio.

Mobilità sostenibile e inclusione sociale

“Cicli Solidali” nasce con l’obiettivo di promuovere una mobilità più accessibile e sostenibile, offrendo strumenti concreti per favorire l’autonomia delle persone con disabilità e, più in generale, delle fasce più fragili della popolazione. Attraverso l’uso delle e-bike e la creazione di servizi di prossimità, il progetto intende ridurre le distanze nei territori interni, dove spesso i collegamenti e le opportunità risultano limitati.

L’iniziativa punta anche a diffondere una nuova cultura della mobilità dolce, capace di coniugare tutela dell’ambiente, benessere delle persone e valorizzazione dei piccoli centri dell’entroterra siciliano.

Una rete territoriale tra associazioni e comunità locali

Il progetto si sviluppa grazie alla collaborazione tra realtà associative, volontari e organizzazioni impegnate nel sociale. Tra i partner figura anche Legambiente, che mette a disposizione competenze e strumenti per promuovere attività legate alla mobilità sostenibile e alla sensibilizzazione ambientale.

La creazione di una rete territoriale rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa: l’obiettivo è rafforzare il tessuto sociale locale, stimolando la partecipazione attiva delle comunità e favorendo nuove opportunità di inclusione.

Servizi di prossimità per i territori più fragili

“Cicli Solidali” si propone anche di rafforzare i servizi di prossimità nei comuni dell’entroterra, dove spesso la distanza dai principali centri urbani rende più difficile l’accesso a servizi essenziali. Attraverso attività dedicate, iniziative pubbliche e momenti di sensibilizzazione, il progetto mira a costruire un modello replicabile di welfare territoriale, capace di coniugare innovazione sociale e sostenibilità.