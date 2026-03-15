Maltempo: frana sulla Sp 83, salta processione a Valguarnera, domani piogge

Una frana ha interessato la SP 83 in direzione Lago Pozzillo a Regalbuto, con il distacco di materiale roccioso dal costone sovrastante.Pietre e detriti hanno invaso la carreggiata, rendendo necessaria l’interruzione del traffico in alcuni tratti.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la Misericordia di Regalbuto, che sta rimuovendo parte dei detriti per consentire il passaggio dei veicoli in sicurezza.La Provincia di Enna è stata subito avvisata ed ha attivato la squadra reperibile per mettere in sicurezza l’area.Il sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo, ha invitato la cittadinanza a prestare massima attenzione e, se possibile, a limitare gli spostamenti lungo la SP 83 fino al termine dei lavori.Le previsioni meteo permettendo, nella giornata di domani saranno effettuate la rimozione completa del materiale caduto e interventi di caduta controllata delle parti del costone già compromesse

Salta processione a Valguarnera

La processione del simulacro prevista per questa sera è stata annullata a causa della pioggia.L’evento sarà recuperato domenica 3 maggio.A comunicarlo è l’associazione Patriarca Folklore eTradizione.

Il bollettino per lunedì 16

Il bollettino della Protezione civile segnala allerta meteo gialla/arancione per la provincia di Enna.La validità dell’allerta va dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di domani 16 marzo 2026.Il territorio della città di Enna risulta suddiviso in zone: parte in zona E e parte in zona H.

L’appello

Si raccomanda di prestare attenzione a possibili criticità idrogeologiche e di seguire le indicazioni degli enti locali.Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto lungo strade interessate da frane o caduta massi.Le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione e coordineranno eventuali ulteriori interventi di emergenza.Si prevedono piogge sparse, con possibili temporali, in tutto il territorio provinciale.L’allerta è estesa ai corsi d’acqua minori soggetti a rigurgiti e allagamenti.Si consiglia ai conducenti di prestare attenzione alla viabilità, soprattutto sulle strade provinciali più esposte.Il servizio meteo raccomanda di evitare attività all’aperto in aree a rischio.Le scuole rimarranno aperte salvo ulteriori disposizioni delle autorità comunali.