Festa CAI Sicilia a Troina: tre giorni tra natura, cultura e sostenibilità

L’edizione di quest’anno della “Festa CAI Sicilia” si svolgerà a Troina dall’1 al 3 maggio, con il patrocinio dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Per partecipare a questa tre giorni converranno a Troina da tutta la Sicilia molti appassionati della montagna, escursionisti e comuni cittadini. Ad organizzarla è l’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione locale del CAI.

Gli obiettivi dell’evento: valorizzazione del territorio e ambiente

Questi gli scopi che si propongono gli organizzatori di questo evento: promozione della cultura del territorio, della sostenibilità ambientale e della conoscenza del patrimonio naturalistico. Che l’evento si svolgerà a Troina, per gli amministratori comunali è un motivo di grande contentezza.

Le dichiarazioni delle istituzioni e del CAI

“Ospitare la festa regionale del CAI è, per noi, motivo di soddisfazione ed orgoglio. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di svolgere l’iniziativa nella nostra città”, dichiara il sindaco Alfio Giachino. L’assessore al turismo Salvuccio Siciliano aggiunge che saranno “tra giorni di festa in cui tante persone avranno la possibilità di ammirare e apprezzare Troina da un punto di vista naturalistico, storico e culturale”. Anche il reggente della sottosezione CAI Di Troina, Marco Ruberto, dichiara di essere soddisfatto per la scelta di Troina quale sede per la festa regionale del CAI: “E’ un riconoscimento che premia l’impegno costante della nostra sottosezione”.

Programma completo: escursioni, attività outdoor e spettacoli serali

Il programma di questa tre giorni del CAI prevede: escursioni guidate sui Nebrodi, ciclo-escursioni su percorsi naturalistici, attività di torrentismo, esperienze di speleologia, visita guidate nel centro storico, itinerari tematici sulla storia e spiritualità del territorio, momenti di incontro e confronto con esperti sulla montagna, ambiente e tutela del paesaggio. Sono previsti anche spettacoli serali di musica dei gruppi: “I sunatura do Fistinu”, “A’ Musetta” e “I Figli dell’Officina”.