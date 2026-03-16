La Tavolata di San Giuseppe: fede, tradizione e solidarietà nel rione di Fundrisi

Torna uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare e religiosa legata alla festa di San Giuseppe. L’iniziativa è promossa dall’associazione Funnurisi insieme alla Parrocchia di San Bartolomeo e alla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo, che hanno organizzato la tradizionale tavolata di San Giuseppe presso il salone parrocchiale.

L’obiettivo della manifestazione è quello di mantenere viva una delle tradizioni più radicate della cultura religiosa popolare, coinvolgendo soprattutto i giovani e rafforzando il senso di comunità tra i parrocchiani, i residenti del quartiere e le diverse realtà associative presenti nel territorio.

La tavola condivisa tra fede e generosità

Come da tradizione, la tavolata nasce dal contributo spontaneo della comunità. Numerosi fedeli e abitanti del quartiere hanno infatti accolto l’invito degli organizzatori preparando pietanze tipiche da offrire e condividere sulla tavola dedicata al santo.

Un gesto semplice ma profondamente simbolico che richiama il valore della solidarietà e dell’ospitalità, elementi centrali nella devozione popolare verso San Giuseppe, figura che nella cultura siciliana rappresenta protezione, lavoro e sostegno alle famiglie più fragili.

Il programma delle celebrazioni

La tavolata sarà inaugurata domani 17 marzo alle ore 17:30 con la benedizione del parroco e vicario foraneo Sebastiano Rossignolo.

Mercoledì 18 sarà possibile visitarla al mattino dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30.

Il momento più atteso arriverà giovedì 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe, quando a partire dalle 12:30 sarà possibile degustare i piatti preparati e condividere insieme il pranzo della tradizione.

Un appuntamento che, ancora una volta, conferma come le antiche tradizioni popolari continuino a rappresentare un importante strumento di coesione sociale, capace di unire fede, memoria e partecipazione comunitaria.