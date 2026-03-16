Mappa Elanco sull’Incidenza della Leishmaniosi canina in Italia per prevenire malattie trasmesse da insetti e parassiti

È disponibile per i proprietari di animali domestici e per i medici veterinari la Mappa della Leishmaniosi canina in Italia, un nuovo strumento gratuito che contribuisce a sensibilizzare e a combattere la diffusione della leishmaniosi, una patologia molto pericolosa per gli animali domestici e anche per gli umani.

Sviluppata da Elanco, azienda leader nel settore della salute animale e conosciuta dai proprietari di animali principalmente per i marchi Seresto e Advantix, in collaborazione con il C.Re.Na.L. (Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi) e con esperti parassitologi e clinici veterinari, la Mappa Interattiva della Leishmaniosi canina è uno strumento intuitivo che consente di consultare e individuare il livello di diffusione della malattia nei comuni italiani e, di conseguenza, disporre delle informazioni per attivare la prevenzione più indicata per i nostri amici a quattro zampe con l’aiuto del proprio medico veterinario di fiducia. Gratuita, è reperibile online sul sito “My Pet and me”.

È una risorsa molto semplice da utilizzare per verificare l’incidenza della malattia a livello locale: inserendo nel campo di ricerca il comune, la provincia o la regione di interesse si può vedere immediatamente l’incidenza della leishmaniosi canina nella zona e, di conseguenza, il livello di rischio a cui il cane è esposto.



La leishmaniosi canina: che cos’è e dove è diffusa

La leishmaniosi canina è endemica in 99 paesi del mondo. Presente nel bacino del Mediterraneo, fino ad alcuni anni fa, era diffusa soprattutto al Sud e nelle zone tirreniche del nostro Paese, come a Roma, nel Grossetano e in Liguria. L’innalzamento delle temperature ha favorito la sua propagazione in tutta la Penisola e oltre: si registrano focolai anche in Germania e nel Nord della Francia. Si prevede che entro il 2030 sarà presente in molte zone del Nord Europa.

La leishmaniosi è una malattia che colpisce i cani, gli umani e altri mammiferi ed è causata da un parassita trasmesso dalla puntura dei flebotomi, chiamati comunemente pappataci. Insetti dal volo silenzioso, che si annidano nelle fessure dei muri, prediligono il caldo e la siccità.

Con l’arrivo della primavera e l’innalzamento delle temperature, puntuali si presentano anche i parassiti e gli insetti che mettono a rischio la salute dei nostri animali: tra le insidie più pericolose c’è la leishmaniosi.



L’importanza della prevenzione contro la Leishmaniosi canina

Attualmente non disponiamo di una cura farmacologica in grado di eliminare i parassiti presenti in un cane malato di leishmaniosi. «È una malattia subdola, dalla lunga incubazione, la cui cura diminuisce il numero di leishmanie presenti in un cane malato e ne riduce i sintomi, ma la prognosi spesso può rimanere riservata in virtù dell’evoluzione negativa del quadro clinico. Prevenire il contagio, quindi, è la migliore difesa per salvaguardare la salute degli animali e per contribuire a limitare la diffusione stessa del patogeno. L’applicazione di prodotti antiparassitari a uso topico (come collari e spot-on) ad azione repellente per i flebotomi, riduce il rischio di trasmissione della patologia. In aggiunta al trattamento antiparassitario, su consiglio del medico veterinario, si può sottoporre il cane al vaccino anti-Leishmania. Un altro importante consiglio è sottoporre il cane a controlli periodici, che completano la prevenzione antiparassitaria», sottolinea Gaetano Oliva, Ordinario di Clinica Medica e direttore dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università Federico II di Napoli.



«L’incidenza in Italia della leishmaniosi nei cani varia da 0% a oltre 40%, con una media nazionale del 22%. Nuovi focolai di infezione si registrano in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e anche in Veneto. Negli umani è un fenomeno in crescita e, analizzando le schede di dimissione degli ospedali italiani, si riscontra la presenza del patogeno come sotto-indicazione nell’80% dei casi. Un fenomeno in crescita, che può essere combattuto con la lotta al vettore attraverso la prevenzione e l’informazione. È fondamentale che popolazione, medici e veterinari siano uniti nel combattere la sua diffusione», afferma Fabrizio Vitale, Medico Veterinario Dirigente Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e responsabile C.Re.Na.L.



La Mappa Leishmaniosi è un capitolo importante delle iniziative messe a punto da Elanco nella diffusione dell’importanza della prevenzione. L’obiettivo è permettere ai cani di vivere liberamente e all’aperto la bella stagione e contribuire alle azioni per arrestare la diffusione di malattie gravi come la leishmaniosi o il morbo di Lyme. La Mappa è la continuazione degli sforzi di educazione alla prevenzione, concretizzatisi l’anno scorso con l’Indice di Rischio Parassitario (IRP) in collaborazione con i meteorologi di 3Bmeteo e con altri progetti educazionali portati avanti dall’azienda sui propri canali di comunicazione.



“Questo progetto è un tassello importante che si aggiunge alle tante iniziative di educazione e di sensibilizzazione sulla necessità di proteggere i nostri animali domestici dagli innumerevoli rischi veicolati dai parassiti. La prevenzione e il consiglio del veterinario restano i pilastri fondamentali per la salute e il benessere dei nostri compagni di vita. Proprio per questo, abbiamo sviluppato la nuova Mappa interattiva sull’incidenza della leishmaniosi canina: una risorsa gratuita pensata per supportare attivamente veterinari e proprietari nella scelta consapevole di una adeguata prevenzione antiparassitaria», conclude Alessandra Martegani, Head of Marketing Seresto e Advantix di Elanco Italia.

La Mappa Leishmaniosi è disponibile al link https://mypetandme.elanco.com/it/mappa-leishmaniosi



