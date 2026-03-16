Tumore della vescica, la svolta delle nuove terapie: a Enna il confronto tra specialisti siciliani

Le nuove terapie stanno cambiando profondamente la storia clinica del carcinoma uroteliale. Immunoterapia, anticorpi farmaco-coniugati e strategie terapeutiche sempre più integrate stanno aprendo scenari che fino a pochi anni fa erano impensabili.

È stato questo il filo conduttore del congresso scientifico “Carcinoma Uroteliale Metastatico in Sicilia: Esperienze, Sfide e Nuovi Orizzonti”, che ha riunito all’Hotel Federico II di Enna oncologi, urologi, radioterapisti e specialisti provenienti da tutta la Sicilia.

Al centro della giornata il confronto sulle più recenti evidenze scientifiche e sull’organizzazione delle cure, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti e rafforzare la rete oncologica regionale.

Le nuove cure che raddoppiano la sopravvivenza

Ad aprire il bilancio dell’iniziativa sono stati due dei responsabili scientifici, Nicolò Borsellino e Carlo Messina, che hanno evidenziato il valore del confronto tra specialisti in una fase di grande trasformazione per l’oncologia uro-genitale.

«Siamo di fronte a una sorta di rivoluzione copernicana nel trattamento dei tumori uroteliali – ha spiegato Borsellino –. Le nuove terapie stanno migliorando significativamente la sopravvivenza dei pazienti e aprono prospettive impensabili fino a pochi anni fa».

Secondo lo specialista, l’obiettivo è anche quello di strutturare meglio l’assistenza attraverso la costruzione di un PDTA dedicato ai tumori uroteliali, capace di garantire cure appropriate e un’organizzazione più efficiente delle risorse.

Sul fronte scientifico, tra gli interventi più attesi quello dell’oncologo genovese Giuseppe Fornarini, che ha illustrato lo stato dell’arte delle nuove terapie. «Negli ultimi due o tre anni l’introduzione di nuovi farmaci ha cambiato radicalmente il trattamento della malattia metastatica – ha spiegato –. La combinazione di nuove molecole ha permesso di raddoppiare la sopravvivenza mediana dei pazienti, passata da circa 15 a oltre 30 mesi».

Immunoterapia e anticorpi intelligenti: la nuova frontiera

Tra le innovazioni più promettenti emergono gli anticorpi farmaco-coniugati, protagonisti dell’intervento di Francesco Ferraù, direttore del Dipartimento oncologico di Taormina.

«Si tratta di molecole che trasportano il farmaco direttamente nelle cellule tumorali – ha spiegato Ferraù – aumentando l’efficacia del trattamento e riducendo il coinvolgimento dei tessuti sani». Una strategia che rappresenta una delle evoluzioni più significative dell’immunoterapia e che sta già modificando l’approccio terapeutico in diversi tumori.

Secondo Carlo Messina, la sfida dei prossimi anni sarà duplice: proseguire con la ricerca clinica per sviluppare nuove strategie terapeutiche e rafforzare l’approccio multidisciplinare, puntando con decisione anche su prevenzione e diagnosi precoce.

La sfida organizzativa: rete oncologica e gestione delle tossicità

Accanto ai progressi terapeutici, il congresso ha acceso i riflettori anche sulla gestione delle complicanze delle nuove cure.

La specialista Antonietta Alongi ha ricordato come la neuropatia sensitiva rappresenti una delle tossicità più frequenti dei trattamenti oncologici moderni. «Può provocare dolore, formicolii e perdita di sensibilità agli arti – ha spiegato –. Per questo è fondamentale una collaborazione stretta tra oncologi e terapisti del dolore per intercettare precocemente i sintomi e migliorare la qualità di vita dei pazienti».

Sul piano organizzativo, Roberto Bordonaro ha evidenziato la necessità di rafforzare il coordinamento tra ospedale e territorio, mentre gli interventi di Helga Lipari, Massimiliano Berretta, Andrea Quattrocchi e Maurizio Schifilliti hanno ribadito come l’immunoterapia e i farmaci target stiano ampliando le opzioni di trattamento e migliorando i risultati clinici rispetto al passato.

Dal congresso di Enna emerge dunque un messaggio chiaro: l’oncologia uroteliale sta vivendo una fase di straordinaria evoluzione scientifica che apre nuove prospettive per i pazienti, ma richiede al tempo stesso organizzazione, collaborazione tra specialisti e una rete sanitaria sempre più integrata.