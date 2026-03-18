Truffa online, perde i risparmi e scopre l’inganno: sequestro di 50 mila euro a Valguarnera

Guardava crescere i numeri sullo schermo convinto di essere diventato ricco. Invece stava perdendo tutto. E dall’altra parte del monitor, a Valguarnera , un cittadino rumeno incassava i suoi soldi e li faceva sparire nel labirinto delle criptovalute.

È la storia di una truffa costruita con pazienza chirurgica, quella che ha portato la Guardia di Finanza di Enna e la Squadra Mobile della Questura a bussare alle porte di un comune dell’entroterra siciliano, sequestrando beni per circa 50mila euro: due immobili e oltre 18mila euro bloccati su un conto corrente.

Il copione della truffa: prima i guadagni, poi il vuoto

Il meccanismo è rodato, collaudato. La vittima, un cittadino di Sassari, viene agganciata e convinta a iscriversi su una piattaforma di trading online descritta come semplice e quasi infallibile. I primi investimenti sembrano andare a meraviglia: i grafici salgono, i numeri crescono, l’euforia prende il sopravvento sulla ragione.

A un certo punto il saldo segna quasi 27mila euro di guadagni. Soldi veri, tangibili, a portata di click. O almeno, così sembra.

È qui che scatta la seconda fase. Per riscuotere, spiegano i sedicenti broker, occorre versare ancora del denaro. Commissioni, tasse, sblocchi tecnici: i pretesti cambiano, la sostanza no. La vittima obbedisce, trasferisce le somme sul conto indicato. Poi il silenzio. Nessuna risposta, nessun accesso alla piattaforma, nessun rimborso. Solo il rumore sordo di una truffa che si è chiusa alle sue spalle.

La rete si stringe: Finanza e Mobile sulle tracce del denaro

Dopo la denuncia, le indagini vengono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Enna su delega della Procura della Repubblica. Gli investigatori seguono il filo del denaro e risalgono al conto corrente su cui erano finite le somme sottratte: intestato a un cittadino rumeno residente a Valguarnera Caropepe.

Entra in campo anche il Nucleo PEF della Guardia di Finanza. L’analisi bancaria rivela un quadro inquietante: sul conto dell’indagato transitavano con regolarità somme consistenti. Ma la permanenza era brevissima. Nel giro di poche ore i fondi venivano smistati verso piattaforme di criptovalute, dissolvendosi nel nulla digitale. Una tecnica pensata per rendere il denaro irrintracciabile, per trasformare proventi illeciti in asset impossibili da seguire.

Riciclaggio, secondo i giudici del Tribunale di Enna, che hanno emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente.

Il blitz: due case e un conto bloccati

Gli uomini in divisa hanno bussato alle porte di Valguarnera e hanno trovato quello che cercavano. Due immobili, entrambi nel comune ennese, e oltre 18mila euro congelati sul conto corrente dell’indagato. In totale, un sequestro da circa 50mila euro che restituisce almeno sulla carta il valore di quanto sottratto alla vittima sassarese.

Quello che era iniziato come un sogno di guadagni facili si è chiuso con le manette patrimoniali di uno Stato che, questa volta, ha saputo seguire il denaro fino in fondo, attraverso regioni, piattaforme digitali e frontiere virtuali. Senza perderlo di vista.