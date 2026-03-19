Campo sportivo di Valguarnera, partono i lavori: Draià annuncia l’intitolazione ad Aldo Campione

Sono stati avviati da qualche giorno i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Valguarnera consistenti nella sostituzione del manto in terra battuta con erba sintetica, nel rifacimento dell’impianto di drenaggio, nella collocazione di un impianto di irrigazione e nella sostituzione dei pali di illuminazione con luce led.

Un progetto finanziato da Regione e PNRR

Il progetto, per un valore di 882 mila euro, è stato finanziato con fondi della Regione Siciliana e del PNRR.

I ritardi legati alle verifiche

Detti finanziamenti pervenuti nell’ottobre del 2024 non hanno avuto la possibilità di essere utilizzati subito, per attendere dalle Prefetture di Enna ed Agrigento informazioni sulla ditta esecutrice dei lavori, visto che si parlava di un presunto coinvolgimento nell’operazione “Appalti e mazzette” fatta scattare dalla Procura della Repubblica.

Ed il Comune quindi ha dovuto attendere il nulla-osta dalle due Prefetture. Adesso a distanza di un anno e mezzo il via libera e l’avvio dei lavori.

Tempi di consegna

La consegna dei lavori sarebbe prevista per il prossimo settembre.

L’intitolazione ad Aldio Campione

La sindaca Francesca Draià orgogliosa dell’avvio di essi si è premurata di far sapere che una volta ultimati, il campo sportivo sarà intitolato ad una bandiera del calcio valguarnerese, Aldo Campione morto prematuramente all’età di 43 anni, tant’è che già è stato avviato l’iter amministrativo.

“Si è già riunita la commissione toponomastica che ha dato parere favorevole. Per noi e la città – ha dichiarato Draià – tale riconoscimento rappresenta un passaggio significativo inteso a rendere omaggio ad una persona perbene ed una figura carismatica che ha dato sempre il massimo per i colori locali”.