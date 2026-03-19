Dai pionieri all’IA: a Valguarnera arriva il luminare della cardiochirurgia
Valguarnera - 19/03/2026
A cuore aperto: “La cardiochirurgia dai pionieri all’intelligenza artificiale”. Sarà questo il titolo del convegno che si terrà a Valguarnera sabato 21 marzo alle ore 17, nei locali del Circolo Unione in collaborazione con l’Avis locale. Introdurranno i lavori il geometra Corrado Bonanno ed il dottor Carmelo Di Gregorio responsabile sanitario Avis.
Un relatore di altissimo profilo
Relatore d’eccezione sarà il professore Leonardo Patanè illustre specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’università di Catania e in cardioangiochirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma.
Da luglio 2015 Patanè opera pure presso il centro cuore Morgagni di Pedara ove ha eseguito oltre 12 mila interventi in cardiochirurgia ed aver partecipato alla pubblicazione di oltre 200 lavori scientifici.
Dalla storia alle nuove frontiere
Gli interventi più frequenti riguardano il trattamento chirurgico della Malattia Coronarica, della Valvulopatia Aortica e Mitralica, degli Aneurismi dell’Aorta, della Fibrillazione Atriale e delle Cardiopatie Congenite.
Insomma un luminare nella sua specialistica, che parlerà in questo importante convegno, degli inizi della cardiochirurgia sino agli interventi di oggi con l’intelligenza artificiale.