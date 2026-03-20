Rifiuti, Srr Enna approva il bilancio, Licciardo confermato alla presidenza

L’assemblea dei soci della SRR Enna Provincia ATO 6 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e rinnovato il Consiglio di amministrazione, confermando all’unanimità i componenti uscenti.

Antonio Licciardo, sindaco di Assoro, è stato riconfermato presidente; Salvatore Messina, sindaco di Pietraperzia, vicepresidente; Rosario Colianni, sindaco di Nissoria, componente del CdA. Il bilancio si chiude in pareggio.

Le attività

Nel corso della seduta sono state richiamate le principali attività svolte: l’aggiornamento del Piano d’Ambito, l’avanzamento del progetto di ampliamento della vasca A (con risorse per circa 8 milioni di euro), l’affidamento dei servizi di igiene ambientale in diversi Comuni e il monitoraggio della qualità dei servizi.

Tra gli altri punti, il coordinamento delle attività legate alla regolazione ARERA, inclusi i Pef Tari, le iniziative di controllo ambientale e contrasto all’abbandono dei rifiuti e alcuni interventi sulla sostenibilità, come erogatori d’acqua nelle scuole e microisole per il vetro.

Segnalata anche la riduzione del contenzioso con il personale ex EnnaEuno tramite accordi conciliativi e il contenimento dei costi per i Comuni soci.