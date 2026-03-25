“Buenas Noches”. Al via le riprese della versione alternativa del tormentone dell’estate 2026 di Davide Vinciprova

Cresce giorno dopo giorno l’attesa per “Buenas Noches”, il brano che promette di conquistare il pubblico e scalare le classifiche, candidandosi fin da ora a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026. Nella giornata di ieri 24 Marzo 2026 sono ufficialmente iniziate le riprese video della versione alternativa del singolo, un progetto che punta a sorprendere fan e nuovi ascoltatori con una veste visiva innovativa e coinvolgente.

Secondo le prime indiscrezioni, il video proporrà una narrazione originale e uno stile visivo completamente diverso rispetto alla versione animata, mantenendo però intatta l’energia e l’atmosfera del brano. Il team creativo è al lavoro per costruire un prodotto capace di distinguersi nel panorama musicale contemporaneo, puntando su immagini evocative e una forte componente emotiva.





La data da segnare sul calendario è quella di domenica 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, quando “Buenas Noches” verrà distribuita ufficialmente su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube e molte altre. Un lancio strategico che mira a intercettare un pubblico vasto e internazionale.

Non finisce qui. Il progetto si arricchisce ulteriormente con l’uscita, prevista per il 12 aprile 2026, del video della versione animata del brano che sarà parte integrante della serie animata ispirata al libro “Questo è Papà”, un’opera che verrà adattata per il grande schermo con un’uscita cinematografica già annunciata per il 2027.





L’integrazione tra musica, animazione e cinema rappresenta uno degli elementi più ambiziosi dell’intero progetto, che punta a costruire un universo narrativo coerente e trasversale. Un’iniziativa che dimostra come il settore dell’intrattenimento stia evolvendo verso forme sempre più ibride e interconnesse.

Nel frattempo, sui social network e tra gli addetti ai lavori, cresce l’attesa per poter finalmente ascoltare “Buenas Noches”. Tra anticipazioni, teaser e indiscrezioni, il pubblico si prepara a scoprire quello che potrebbe essere uno dei successi più rilevanti della stagione.





Se le premesse saranno mantenute, “Buenas Noches” non sarà solo una hit estiva, ma un vero e proprio fenomeno culturale destinato a lasciare il segno anche oltre il 2026.





Per ulteriori dettagli visita il profilo Youtube ufficiale dell’artista

https://www.youtube.com/@DavideVinciprova



