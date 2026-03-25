Enna digitalizza i libri antichi: 240mila pagine online tra memoria e ricerca

Il patrimonio della Biblioteca Comunale di Enna entra in una nuova fase: è in dirittura d’arrivo il progetto di digitalizzazione dei volumi antichi, un intervento che coniuga tutela e accessibilità. A rendere possibile l’operazione è la piattaforma cloud di TIM Enterprise, che ha supportato l’archiviazione digitale di migliaia di pagine, proiettando un fondo storico locale in una dimensione contemporanea.

Non solo conservazione, ma ricerca

Dietro la scansione dei testi c’è un lavoro più complesso, guidato da una commissione scientifica composta da studiosi e specialisti del settore. Il progetto, infatti, non si è limitato alla riproduzione digitale, ma ha seguito una linea precisa: valorizzare ciò che rende unico il patrimonio ennese, evitando duplicazioni già presenti nelle grandi biblioteche online.

Il risultato è un’indagine che ha riportato alla luce materiali poco noti, legati soprattutto alla produzione culturale locale.

Le scoperte: il caso Savarese

Tra gli aspetti più rilevanti emersi durante il lavoro, spiccano alcuni testi riconducibili a Nino Savarese. Si tratta di sceneggiature e scritti che mostrano collegamenti con produzioni televisive successive, offrendo uno spaccato inedito sulla vitalità culturale della città nel Novecento.

Elementi che restituiscono l’immagine di una biblioteca non solo come luogo di conservazione, ma come spazio attivo di elaborazione culturale, frequentato da intellettuali e autori.

I numeri e il prossimo appuntamento

Ad oggi sono state digitalizzate circa 240mila pagine, per un totale di oltre 500 volumi. Un lavoro imponente che, come sottolineato dall’assessore alla Cultura Giuseppe La Porta e dal sindaco Maurizio Dipietro, rappresenta un investimento sulla memoria e sulla sua fruizione futura.

I risultati dell’attività saranno presentati il 27 marzo nella Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte, nel corso di un incontro pubblico che entrerà nel merito delle scoperte e delle prospettive aperte dal progetto.