Enna si risveglia sotto la neve: il Ciclone Deborah gela tutta la provincia

Nonostante il calendario segni fine marzo, il cuore della Sicilia si è risvegliato stamattina immerso in un’atmosfera tipicamente invernale. La città alta, schiaffeggiata da raffiche di Maestrale, è attualmente interessata da una nevicata che sta imbiancando tetti, monumenti e le auto in sosta.

Neve e gelo sulla città

Il calo termico previsto nelle scorse ore in tutta la provincia di Enna non ha tradito le attese: con il termometro che oscilla pericolosamente tra i 3°C e i 5°C, i fiocchi hanno iniziato a cadere con insistenza sin dalle prime luci dell’alba.

Pericolo sulle strade

Al momento la situazione lungo le arterie principali, come la via Roma e il Viale Diaz, è monitorata costantemente.

La Protezione Civile ha confermato l’allerta gialla e raccomanda estrema cautela agli automobilisti, specialmente nei tratti di collegamento tra Enna Alta ed Enna Bassa e lungo la SS117 bis.

Previsioni per le prossime ore

Il “Ciclone Deborah” non sembra intenzionato a mollare la presa prima del pomeriggio. Gli esperti prevedono che l’instabilità continuerà a colpire l’entroterra ennese almeno fino a metà giornata, con un possibile miglioramento e parziali schiarite previste solo per la serata.

Tuttavia, il rischio principale resta il ghiaccio che potrebbe formarsi nelle ore notturne, quando le temperature subiranno un ulteriore crollo.L’amministrazione comunale e le squadre di soccorso restano in stato di preallerta per garantire la sicurezza urbana e la percorribilità delle strade principali