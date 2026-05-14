Sicurezza nelle scuole: via libera a tre progetti per i plessi “Pascoli” e “Garibaldi” di Enna

Nuovo importante passo avanti per la sicurezza e l’accessibilità degli istituti scolastici ennesi. La giunta municipale ha approvato tre progetti chiave destinati a riqualificare i plessi “Pascoli” (Istituto comprensivo “Santa Chiara”, in Piazza Napoleone Colajanni) e “Garibaldi” (Istituto comprensivo “De Amicis”, in Via Duca d’Aosta).

Interventi antincendio con fondi PNRR

I primi due provvedimenti riguardano l’adeguamento alla normativa antincendio delle due strutture. I lavori saranno finanziati grazie all’ammissione del Comune di Enna al piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, che attinge ai fondi del PNRR.

Nello specifico, i progetti approvati dalla giunta prevedono la compartimentazione delle diverse attività soggette a rischio presenti negli edifici, l’adeguamento strutturale delle vie di esodo e l’ottimizzazione complessiva della gestione della sicurezza. Saranno inoltre rinnovati e messi a norma i sistemi di controllo e spegnimento delle fiamme, gli impianti di rivelazione e allarme e tutti i dispositivi necessari a garantire la massima operatività antincendio.

Gli investimenti complessivi per 200mila euro

Gli investimenti complessivi ammontano a 70.000 euro per il plesso “Pascoli” e a 130.000 euro per il plesso “Garibaldi”.

“Anche in questo caso – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Gaetana Palermo – l’amministrazione comunale, anche grazie al prezioso supporto del lavoro degli uffici, si è mossa con tempestività, cogliendo questa preziosa occasione di finanziamento in favore della sicurezza degli istituti scolastici cittadini”.

Abbattimento delle barriere architettoniche alla “Garibaldi”

Al piano antincendio si aggiunge un ulteriore tassello per l’inclusività. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche proprio presso il plesso “Garibaldi” dell’I.C. “De Amicis”, per un importo pari a 120.000 euro.

Il bilancio di fine mandato

I provvedimenti segnano anche il raggiungimento dei traguardi finali dell’attuale coalizione di governo cittadino.

“L’amministrazione Dipietro – conclude l’Assessore Palermo – continuerà ad operare fino all’ultimo giorno di mandato nell’interesse della collettività, con l’obiettivo di non far perdere alla città nessuna opportunità di miglioramento. Per quanto mi riguarda, chiudo la mia esperienza in questa consiliatura con la serenità di chi ha fatto, fino all’ultimo giorno del proprio mandato, ciò che il ruolo imponeva di fare con competenza, amore ed onestà”.