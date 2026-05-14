Forza Italia sceglie Enna: il centro dell’Isola diventa il motore politico verso le Regionali 2027

La città di Enna si trasforma nel baricentro della politica regionale azzurra. Il commissario siciliano di Forza Italia, Nino Minardo, ha riunito nel capoluogo ennese l’intero gruppo parlamentare dell’Ars. L’obiettivo dichiarato è ritrovare la compattezza e definire le strategie per l’ultimo anno e mezzo di legislatura.

La centralità ennese per unire il partito

La scelta di Enna come sede del vertice non è casuale: la centralità geografica della città riflette la volontà di far ripartire l’azione politica dai territori dell’entroterra.

Ascolto e concretezza al centro del dibattito

Durante il vertice all’Hotel Federico II si è discusso intensamente di rafforzamento legislativo e del legame diretto con le comunità locali. Secondo il commissario, Forza Italia deve presentarsi radicata e autorevole nei territori per trasformare le esigenze reali dei cittadini in concrete iniziative parlamentari.

Le parole del Commissario Minardo

“Il gruppo parlamentare all’Ars deve essere il motore del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali” ha dichiarato Nino Minardo a margine dell’incontro ennese, tracciando la rotta verso il voto del 2027.

Le conclusioni: ascolto e concretezza al centro del dibattito

Durante il vertice all’Hotel Federico II si è discusso intensamente di rafforzamento legislativo e del legame diretto con le comunità locali. Secondo il commissario, Forza Italia deve presentarsi radicata e autorevole nei territori per trasformare le esigenze reali dei cittadini in concrete iniziative parlamentari.

Il vertice si è concluso con un appello all’appartenenza e alla responsabilità per affrontare l’ultima fase della legislatura e consolidare il buon governo della Regione.