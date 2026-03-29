Elezioni a Enna, quanti voti servono per diventare sindaco: ecco gli scenari possibili

Sedici settimane all’appuntamento. Il 24 e 25 maggio Enna torna alle urne per eleggere il sindaco, e il quadro politico che si sta definendo in queste settimane non è ancora del tutto cristallizzato. C’è però un dato fisso, il punto di partenza di ogni calcolo: alle amministrative del 2020 si recarono alle urne poco meno di 17mila cittadini (16.766 con affluenza del 62,90%)

Nota metodologica: quella che segue è un’analisi ipotetica basata sul numero di elettori registrati alle elezioni amministrative del 2020. I nomi dei candidati e le coalizioni indicate riflettono gli scenari in discussione al momento della pubblicazione e non costituiscono dati ufficiali definitivi

Le regole del gioco

La legge elettorale siciliana per i comuni sopra i 15mila abitanti è più articolata di quanto non appaia a prima vista, e vale la pena illustrarla per intero prima di entrare negli scenari.

Sul fronte del sindaco, il meccanismo è netto: vince al primo turno chi ottiene almeno il 40% dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge quella soglia, si va al ballottaggio tra i primi due classificati. Fin qui la norma che più direttamente condizionerà l’esito del 24 e 25 maggio.

Ma le regole disciplinano anche la composizione del consiglio comunale, e qui entrano in gioco meccanismi che i candidati conoscono bene. Alla lista o alla coalizione collegata al sindaco eletto viene attribuito il 60% dei seggi consiliari, il cosiddetto premio di maggioranza, a condizione che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi e che nessuna altra lista abbia superato il 50%. Una garanzia di governabilità che rende la soglia del 40% non solo un traguardo per il sindaco, ma un obiettivo strategico per l’intera coalizione.

Le liste che non raggiungono il 5% dei voti validi sono invece escluse dalla ripartizione dei seggi: uno sbarramento che pesa soprattutto sulle formazioni minori e sulle liste civiche di dimensione ridotta, e che potrebbe indurre alcune realtà a convergere su candidati più strutturati per non disperdere il proprio voto.

C’è infine una norma che merita attenzione: il candidato sindaco non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti purché abbia raggiunto almeno il 20% ha diritto a un seggio in consiglio comunale. Il cosiddetto seggio al “miglior perdente” garantisce una forma di rappresentanza all’opposizione principale, sottraendo il seggio proporzionalmente alle liste del vincitore o a quelle del candidato stesso, secondo i calcoli di riparto.

Due ultime regole completano il quadro. Il voto disgiunto è ammesso: l’elettore può scegliere un candidato sindaco e votare una lista a lui non collegata, una possibilità che in competizioni frammentate può produrre effetti tutt’altro che marginali. E sulla scheda del consiglio comunale è possibile esprimere fino a due preferenze per candidati della stessa lista, ma se si sceglie di usarle entrambe, i due nominativi devono essere di genere diverso un uomo e una donna pena l’annullamento della seconda preferenza.

Scenario uno: il Centrodestra unito e la logica del duello

Il primo scenario, quello che una parte del Centrodestra sta cercando di costruire attraverso trattative ancora in corso, è quello di una coalizione compatta. Paolo Gargaglione, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Mpa e civici, si troverebbe a sfidare Mirello Crisafulli, espressione del campo progressista con Pd, M5S(?) e liste civiche. A completare il quadro, due outsider: Giovanni Contino, espressione civica, e Filippo Fiammetta, con il suo movimento civico.

Quattro candidati in campo. Una geografia politica che, almeno sulla carta, tende a polarizzarsi intorno ai due nomi principali. In uno scenario simile, la matematica sorride a chi riesce a mobilitare e tenere unita la propria base: con quattro candidati, il voto si disperde meno e la soglia del 40% diventa un obiettivo realistico per i due contendenti principali.

Quanto vale, concretamente, quel 40%? Dipende dall’affluenza, che resta la grande incognita. Prendendo come riferimento i dati del 2020, si può tracciare una mappa delle soglie decisive. Se alle urne si recasse la totalità degli aventi diritto, ipotesi puramente teorica ma utile come benchmark, per vincere al primo turno servirebbero 6.711 voti. Con un’affluenza del 90%, la soglia scende a 6.039 voti; all’80% si attesterebbe a 5.368; al 70% a 4.697; al 60% a 4.026; e se solo la metà degli elettori decidesse di votare, basterebbero 3.355 voti per chiudere la partita in un unico turno.

In questo scenario è dunque plausibile un testa a testa risolto al primo turno. Se entrambi i favoriti superassero il 40% dei voti validi, la legge siciliana non prevede un secondo turno: vincerà chi dei due ha raccolto più consensi. Una prospettiva che trasforma ogni singola preferenza in oro.

Scenario due: il Centrodestra spaccato e la tentazione del ballottaggio

Il secondo scenario è quello che i partiti di centrodestra vorrebbero scongiurare ma che la storia delle elezioni locali insegna a non escludere mai fino all’ultimo. Se FdI e Mpa decidessero di correre separati da Forza Italia, il campo si amplierebbe a cinque candidati, con tre protagonisti principali invece di due.

Accanto a Crisafulli si troverebbero due candidati di centrodestra distinti: Comito, sostenuto da Mpa, FdI e civici, e Gargaglione, che manterrebbe il simbolo di Forza Italia con liste civiche. Gli outsider Contino e Fiammetta completerebbero il quadro.

Cinque candidati cambiano profondamente l’aritmetica della competizione. Il voto di centrodestra, che nel primo scenario converge su un unico nome, si frammenta tra due candidati. Con il bacino di voto di Centrodestra diviso, la soglia del 40% si allontana per Comito e Gargaglione, rendendo più probabile che nessuno dei tre principali contendenti la raggiunga. In quel caso si aprirebbe il ballottaggio, con tutto ciò che comporta in termini di trattative, voti incrociati e alleanze dell’ultimo momento.

Le soglie rimangono quelle già indicate: da 3.355 voti con il 50% di affluenza fino a 6.711 con il 100%. Ma in uno scenario a cinque, raggiungerle diventa strutturalmente più difficile per chiunque.

La variabile silenziosa: chi non va a votare

C’è un attore che non compare nei manifesti elettorali ma che potrebbe risultare decisivo: l’astensionismo. In entrambi gli scenari, l’affluenza non è un dettaglio secondario. Una bassa partecipazione abbassa le soglie assolute, ma amplifica il peso relativo dei voti mobilitati dalle organizzazioni più efficienti. Chi ha una macchina elettorale rodata, liste numerose, capillarità territoriale, candidati al consiglio comunale capaci di portare preferenze, parte avvantaggiato in un’elezione dove il numero di votanti potrebbe essere più contenuto rispetto al passato.

Il 24 e 25 maggio, insomma, si giocheranno partite diverse a seconda di quante pedine verranno mosse nelle prossime settimane. L’aritmetica è nota. Le incognite, ancora molte.