Il caso della paziente all’ospedale Umberto I di Enna: trovato un posto letto

Si è sbloccata la vicenda dell’anziana paziente, 96 anni, rimasta per diversi giorni su una barella nell’area del Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna. Per la donna è stato finalmente individuato un posto letto, chiudendo una permanenza prolungata che aveva suscitato preoccupazione nei familiari e acceso il confronto pubblico.

Una conclusione accolta con sollievo, che arriva al termine di giorni segnati da attesa e da una gestione su cui emergono letture diverse.

L’evoluzione della vicenda

La paziente era arrivata in ospedale, secondo la tesi della famiglia, con uno scompenso cardiaco e un quadro clinico delicato. Dopo l’accesso in area critica, la donna è stata stabilizzata e successivamente assistita in uno spazio interno al Pronto Soccorso con monitoraggio continuo.

La permanenza si è protratta per circa cinque giorni, in attesa della disponibilità di un posto letto in Cardiologia.

La segnalazione dei familiari

A portare il caso all’attenzione pubblica sono stati i familiari, che hanno descritto il disagio legato alla lunga permanenza in Pronto Soccorso, evidenziando come la paziente sia rimasta su una barella per più giorni nonostante l’età avanzata e la fragilità clinica.

Nel loro racconto emergeva anche la scelta di non procedere con un trasferimento in un’altra struttura ospedaliera, ritenuto rischioso proprio in considerazione delle condizioni della donna. Una posizione che mette al centro la tutela della paziente, ma che ha inciso sulle modalità e sui tempi della gestione.

La posizione dell’Azienda sanitaria

Dall’altra parte, l’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha chiarito che la presa in carico è stata immediata e che l’assistenza è proseguita senza interruzioni, in un’area attrezzata del Pronto Soccorso, con personale dedicato e monitoraggi costanti.

L’ASP ha inoltre spiegato che era stata proposta un’alternativa in un’altra struttura, a Nicosia, dove risultava disponibile un posto letto ma il trasferimento della paziente non si è concretizzato per volontà della famiglia.

Un caso che riflette un equilibrio delicato

La vicenda si colloca in un punto di equilibrio non semplice: da un lato la percezione dei familiari, segnata da giorni di attesa vissuti accanto a una paziente fragile; dall’altro la ricostruzione dell’Azienda sanitaria, che richiama vincoli organizzativi e scelte in nome della migliore assistenza per l’utenza.

Il ricovero chiude il caso sul piano clinico. Resta però sullo sfondo una questione più ampia, che riguarda la gestione dei posti letto e i percorsi decisionali quando si intrecciano esigenze mediche, disponibilità strutturali e valutazioni dei familiari.