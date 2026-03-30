Lavoro nero nei cantieri a Leonforte: scatta la sospensione, multe per 58mila euro

Due operai su tre senza contratto. È questo il dato più grave emerso dai controlli ad “alto impatto” disposti dal Questore di Enna, Cono Incognito, che hanno acceso i riflettori sui cantieri edili nella zona di Leonforte.

L’ispezione

Gli ispettori hanno passato al setaccio tre ditte. In una, la presenza massiccia di lavoratori irregolari ha fatto scattare il provvedimento immediato: attività sospesa. Un intervento netto, che conferma come il lavoro nero resti una delle piaghe più diffuse e difficili da estirpare.Ma non è tutto. A un’altra ditta appaltante sono state contestate gravi carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Violazioni che si traducono in sanzioni pesanti: 58mila euro.Il fronte dei cantieri si conferma dunque il punto più critico dell’operazione coordinata dalla Questura di Enna, con l’impiego di equipaggi interforze e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine.

I controlli

Parallelamente, i controlli hanno interessato anche strade e centro urbano: 184 persone identificate, 84 veicoli controllati e diverse sanzioni amministrative elevate.Un’azione capillare che rientra in un piano più ampio di prevenzione e contrasto alla criminalità, destinato a proseguire nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.