Poste italiane: presentato a Leonforte il servizio rilascio e rinnovo passaporti in provincia di Enna

In diciotto uffici postali della provincia di Enna è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. All’evento di presentazione, tenutosi stamattina nell’ufficio postale di via Dalmazia 167 a Leonforte, hanno preso parte il sindaco Piero Livolsi, il dirigente del Commissariato di Leonforte Francesco Muffoletto e alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

Il servizio rientra nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide in circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Il rilascio e rinnovo del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis (certificati anagrafici e di stato civile e previdenziali) ed è disponibile nei diciotto uffici postali Polis dei comuni di Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Valguarnera, Villarosa, Agira, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Nicosia, Nissoria e Sperlinga oltre Leonforte.

I risultati fin qui raggiunti confermano l’efficacia del progetto: gli uffici abilitati sono oltre 6.500, di cui 6.121 situati nei comuni inclusi nel progetto Polis e 421 nei centri urbani più grandi. In totale sono stati rilasciati quasi 200.000 passaporti, con un picco di 15.940 emissioni nel solo mese di febbraio 2026, che segna il record mensile assoluto.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi nel progetto Polis possono aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio facendone richiesta.

“Semplificare e digitalizzare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione è un obiettivo che oggi compie un passo in avanti. La possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto presso il nostro ufficio postale a Leonforte è un’iniziativa che risponde così concretamente alle esigenze della comunità, in un’ottica di supporto al territorio e sviluppo di servizi di prossimità.” – ha dichiarato il sindaco Piero Livolsi.

“I nuovi servizi offerti attraverso il progetto Polis, tra cui la richiesta del passaporto in ufficio postale presentato oggi, confermano e ampliano ulteriormente il ruolo di presidio di Poste Italiane, in particolare per i piccoli centri. Portare servizi essenziali per i cittadini nei rispettivi territori attraverso la rete capillare dei nostri sportelli è un contributo tangibile per una comunità e che ci rende particolarmente orgogliosi” – ha dichiarato il direttore dell’ufficio postale di Leonforte Salvatore Timpanaro.

La procedura necessaria per richiedere il passaporto presso gli uffici postali è semplice e veloce. È sufficiente presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia e corrispondere l’importo di 42,70 euro, oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. L’importo va versato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al servizio. In caso di rinnovo, si dovrà consegnare anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. Gli operatori degli uffici postali raccoglieranno, assieme alla documentazione necessaria, i dati biometrici (impronte digitali e foto) del richiedente inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia competente. Chi fa richiesta del passaporto può scegliere anche di ricevere il documento a domicilio: opzione scelta finora dall’80% dei cittadini nei piccoli centri e dal 32% dei residenti nelle grandi città.