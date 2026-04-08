Caso accordo con Lega e Dc, il Pd con Colaleo smentisce: “Con noi squadra di persone nuove”

Nessun inciucio con Dc e Lega. Lo riferisce Lillo Maria Colaleo, componente della segreteria regionale del Partito Democratico che spedisce al mittente l’attacco del deputato regionale di Controcorrente, Ismaele La Vardera, il quale, a ViviEnna, ha denunciato la presenza di Lega e Dc nella coalizione a sostegno di Mirello Crisafulli.

“Crisafulli: candidatura dirompente”

“Ad Enna abbiamo proposto – dice Colaleo – qualcosa di dirompente: la candidatura di Mirello Crisafulli, che non ha mai governato la città, ma è uomo del fare, capace di ottenere risultati per il territorio, affiancato da una squadra di persone nuove e competenti, che non hanno mai amministrato in una città che da oltre vent’anni vede sempre gli stessi protagonisti. Smentiamo, pertanto, con forza, qualsiasi ipotesi di inciucio o di accordo con Lega e DC”.

La questione del Campo largo

Il componente della segreteria regionale del Partito Democratico ritiene che sussista un Campo largo nonostante le defezioni conclamate di AvS e Sinistra italiana.

“C’è un campo largo costruito – dice Colaleo – per governare e rilanciare la città, aperto al contributo di tutti coloro che hanno preso atto del fallimento dell’esperienza amministrativa degli ultimi anni e alternativo ad altre proposte su cui si sono collocati tutti i partiti del centrodestra. La nostra è una proposta seria, nata dal basso, attorno a un’ipotesi che ha una connotazione civica, in quanto nata da una raccolta firme di cui il PD ha preso atto, scegliendo di riconoscerla e sostenerla. Tutto il resto sono strumentalizzazioni, che nulla hanno a che vedere con le elezioni comunali, che appartengono soltanto alla città e agli ennesi, o segnali di nervosismo di chi dovrebbe parlare di programmi e prova a dare lezioni di coerenza pur avendo più volte cambiato la propria appartenenza politica”.