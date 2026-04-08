Elezioni, La Vardera contro Mirello: “No a inciuci con Lega e Dc” e chiede a Schlein di porre paletti

“Una scelta scellerata che non rinnova ma che riporta in auge una figura che ha fatto il suo tempo”. Lo afferma il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera a ViviEnna, commentando la candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli che porta la firma del Pd ma non del Campo largo, essendosi tirati indietro AvS, Sinistra italiana e Controcorrente. Più ibrida la posizione del M5S che sebbene ufficialmente non abbia aderito al Fronte pro Mirello avrebbe allestito – o lo starebbe per fare – una lista civica.

“Dc e Lega con Mirello”

La Vardera contesta fortemente l’inciucio tra il Pd e pezzi di Centrodestra, alcuni fuggiti dall’amministrazione Dipietro, tra cui la Lega, con l’ex assessore Vasapollo, e la Dc. “Controcorrente non ci sarà ad Enna e condanna ogni forma di inciucio dove addirittura pare pezzi di Dc e Lega vorrebbero sostenere Crisafulli” taglia corto La Vardera.

L’appello a Elly Schlein

Il parlamentare regionale ed ex Iena, in merito alla candidatura di Crisafulli, manda un messaggio ad Elly Schlein: “Lancio un appello alla segreteria nazionale: davvero in questo Campo largo non dobbiamo porre dei paletti imprescindibili che ci differenziano dagli altri? Non vale tutto”