Cassa edile, premio all’impegno etico delle imprese

La Cassa Edile ennese ha dato il via al pagamento di premi per circa 130mila euro alle imprese che si sono distinte per la loro correttezza nei rapporti di lavoro coi loro dipendenti.

Gaetano Debole – Presidente della Cassa Edile: “Per il secondo anno abbiamo dato atto delle imprese che hanno dimostrato di essere orientate a correttezza e regolarità nei rapporti di lavoro e sono impegnate eticamente a sostenere un processo di legalità che si declina anche in maggior sicurezza nei cantieri e maggiori tutele reddituali e contrattuali per i lavoratori. “

Il premio, previsto dal contratto dell’edilizia ANCE, viene infatti riconosciuto a chi ha garantito regolarità nel pagamento dei contributi contrattuali, delle retribuzioni ed abbia dimostrato impegno etico aderendo al Protocollo che ANCE e MINISTERO degli INTERNI hanno definito.

Enzo Talio-Presidente ANCE Enna- : ”Viviamo in un territorio che dimostra sempre di più una sincera e onesta capacità imprenditoriale. Questo impegno non poteva non essere premiato e per questo motivo abbiamo deciso di prevedere premi anche economici. “

Debole “il nostro impegno come amministratori dell’ente bilaterale dell’edilizia è quello di far cresce una cultura della legalità anche nel modo di gestire i rapporti di lavoro. Particolare impegno stiamo dedicando al tema della sicurezza sul lavoro. Puntiamo a ridurre al massimo gli infortuni e possiamo farlo solo se le aziende sono assistite e accompagnate in percorsi di miglioramento dei sistemi di gestione della sicurezza in cantiere. Per questo motivo abbiamo promosso un programma ad hoc in occasione della Giornata Mondiale della sicurezza sul lavoro che terremo il 28 aprile all’ hotel Federico II e invitiamo imprese e lavoratori a parteciparvi. “