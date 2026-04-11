Forza Italia a Valguarnera, Galante nuovo coordinatore cittadino

Forza Italia si riorganizza a Valguarnera: Salvatore Galante è il nuovo coordinatore cittadino. L’intendimento è quello di creare un nuovo assetto e una strategia chiara per il futuro. La nomina ufficiale è arrivata in un locale di via Sant’Elena, che segna un passaggio chiave per il consolidamento dell’area moderata nel territorio.

Presenti per l’occasione l’On. Luisa Lantieri, segretario provinciale nonché vicepresidente dell’Ars, il coordinatore del circolo di Piazza Armerina Massimo Di Seri e Catano Grancagnolo, coordinatore provinciale giovani di Forza Italia.

Obiettivi politici e visione del partito

L’incontro – recita la nota – non è stato solo un atto formale, ma l’occasione per delineare la nuova fisionomia di un partito che punta a diventare un punto di riferimento inclusivo per la società civile.

A dare il via ai lavori è stato l’attuale assessore della Giunta Draià, Andrea Di Cristina, che ha rivendicato il percorso di crescita compiuto dal gruppo locale.

“Sanciamo oggi la definitiva maturazione di un’identità politica chiara e riconoscibile”, ha dichiarato Di Cristina. L’assessore ha poi lanciato un appello che guarda oltre i confini del partito, invitando professionisti, giovani e cittadini a farsi avanti:

“Vogliamo una Forza Italia che sia un laboratorio di idee, non un gruppo autoreferenziale. Chiunque abbia voglia di spendersi per la comunità troverà le nostre porte aperte.”

Nuovi ingressi e rafforzamento della squadra

La rinnovata spinta del coordinamento è testimoniata dall’ingresso di due figure di comprovata esperienza amministrativa e politica, che hanno ufficializzato il proprio sostegno al progetto:

Serafino Caccamo: già vicesindaco del Comune di Valguarnera, la cui competenza gestionale sarà fondamentale per la pianificazione strategica.

Enzo Galante: già consigliere comunale, figura radicata nel tessuto sociale e profondo conoscitore delle dinamiche del territorio.

Il neo-coordinatore Salvatore Galante ha accolto l’incarico sottolineando l’importanza della squadra. L’obiettivo primario sarà quello di agire come “collante” tra le istituzioni e le necessità quotidiane dei cittadini.

“Assumo questo ruolo con grande responsabilità – ha affermato –. L’apporto di figure come Caccamo ed Enzo Galante, unito alla visione dell’assessore Di Cristina, ci permette di parlare alla città con autorevolezza e concretezza.”

Prospettive politiche e scenari futuri

Con l’apertura di questa sede, Forza Italia Valguarnera punta a occupare il centro dello scacchiere politico locale. Il nuovo assetto sembra voler superare la logica della pura gestione elettorale per trasformarsi in una forza propositiva, capace di intercettare le istanze della società civile e tradurle in atti amministrativi.

A margine dell’incontro, all’assessore Di Cristina è stato chiesto se il perimetro delineato vada oltre l’attuale compagine amministrativa:

“In questo momento – ha riferito – abbiamo una linea chiara ed è quella di appoggiare in toto la candidatura a sindaco dell’attuale Giunta che fa capo a Draià. Se in seguito ci sarà qualche variabile questo non lo posso confermare, visto che le dinamiche politiche possono cambiare di giorno in giorno. Quello che mi preme sottolineare invece è il rafforzamento del gruppo nel territorio.”