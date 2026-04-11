Elezioni a Valguarnera, Draià: “Non mi candido a sindaco”

Francesca Draià, primo cittadino di Valguarnera Caropepe, ha ufficializzato la propria rinuncia alla corsa per il terzo mandato a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Il braccio di ferro con la Regione

La decisione arriva dopo mesi di acceso scontro politico e istituzionale seguito all’affondamento, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, della riforma che avrebbe consentito la ricandidatura ai sindaci dei Comuni sotto i 15 mila abitanti. Nonostante il pressing dell’Anci e l’iniziativa dei cosiddetti “sindaci ribelli”, tra cui la stessa Draià e la sindaca di Agira Maria Greco, il voto segreto a Sala d’Ercole ha bocciato la norma con 34 voti contrari. I primi cittadini avevano inizialmente manifestato l’intenzione di sfidare la Regione, forti di una sentenza della Corte Costituzionale del 19 febbraio 2026 che definiva incostituzionali le limitazioni irragionevoli al diritto di elettorato passivo. La strategia prevedeva la presentazione delle liste e il ricorso al TAR in caso di esclusione, denunciando un possibile “corto circuito istituzionale” e danni erariali per la Regione. Tuttavia, il mancato recepimento legislativo della norma nazionale da parte dell’ARS ha reso il percorso giuridico troppo incerto, portando alla fine alla resa della Draià.

Le parole di Draià

Nelle sue dichiarazioni, la sindaca ha spiegato: “Dopo undici anni alla guida del nostro Comune, sento il dovere di condividere con voi una scelta importante: non sarò candidata a Sindaco”. Draià ha ammesso di aver sperato fino all’ultimo in un esito diverso, sottolineando che “la mancata introduzione della norma sul terzo mandato non lo ha reso possibile”. Nel congedarsi dalla carica, ha definito questi anni “intensi, pieni di sfide e traguardi raggiunti”, ringraziando i cittadini per l’affetto e il sostegno dimostrato. Ha comunque precisato che il suo impegno politico non termina qui: “Questo non è un addio. Continuerò ad esserci”.

Arena in lizza per la successione

Per quanto riguarda la successione, la sindaca ha annunciato che nei prossimi giorni verrà presentato il candidato del suo gruppo, descrivendo la squadra come “seria, competente e determinata”. Negli ambienti politici locali, tuttavia, il nome che circola con maggiore insistenza come suo “delfino” per raccogliere l’eredità amministrativa è quello dell’attuale vicesindaco Arena.