Assoro, quattro consiglieri comunali aderiscono a Mpa-Grande Sicilia

Il gruppo consiliare “Noi per Assoro”, composto dai consiglieri Sebastiana Bannò, Angelo Di Pasqua e Antonino Porto, annuncia ufficialmente il proprio passaggio al raggruppamento politico Mpa-Grande Sicilia, dopo quello già sottoscritto del consigliere Pippo Bertini.

La decisione nasce da un’attenta valutazione del quadro politico regionale e dalla volontà di rafforzare il proprio contributo all’azione amministrativa locale, con l’obiettivo di incidere in maniera più concreta ed efficace nella risoluzione delle problematiche che interessano la comunità di Assoro.

Determinante, in questo percorso, è stata la vicinanza politica e istituzionale dell’assessore regionale Francesco Colianni, riferimento del gruppo Mpa-Grande Sicilia, con cui si intende costruire una sinergia capace di tradursi in azioni amministrative più incisive e orientate allo sviluppo del territorio.

Il nuovo gruppo, primo per numero nel consiglio comunale di Assoro, pertanto, comunica il proprio ingresso unitario nel movimento Mpa-Grande Sicilia, confermando l’impegno a operare con responsabilità, coerenza e spirito di servizio nell’interesse della collettività.



