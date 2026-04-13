Questura, Palma nuovo capo della Divisione polizia anticrimine

Nuovo incarico alla Questura di Enna: il Primo Dirigente Giacomo Roberto Palma è stato nominato alla guida della Divisione Polizia Anticrimine.

Palma assume ufficialmente l’incarico dal 13 aprile, subentrando alla direzione di un settore strategico per l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità. La Divisione Anticrimine rappresenta infatti uno snodo centrale nelle politiche di sicurezza del territorio.

Il percorso professionale

Entrato nella Polizia di Stato negli anni Novanta, dopo un’esperienza iniziale come agente ausiliario, Palma ha intrapreso la carriera direttiva vincendo il concorso per commissari. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi tra Enna, Catania e Vittoria, maturando competenze sia in ambito amministrativo sia operativo

Tra le esperienze più rilevanti, la dirigenza dell’Ufficio del Personale e della Divisione P.A.S.I. a Enna, nonché la guida di commissariati in aree complesse del territorio etneo. Più recentemente ha ricoperto ruoli di responsabilità nella Polizia Stradale della Sicilia orientale.

Promozione e prospettive

Promosso Primo Dirigente nel gennaio 2026, Palma torna ora a Enna con un incarico di primo piano. La sua nomina si inserisce nel quadro del rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo, con particolare attenzione agli strumenti di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata.

L’esperienza maturata in contesti diversi e la conoscenza del territorio rappresentano elementi ritenuti strategici per l’efficacia dell’azione della Divisione Anticrimine.