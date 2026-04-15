Elezioni a Enna, La Vardera sosterrà Fiammetta

Controcorrente, il movimento del deputato regionale Ismaele La Vardera, sosterrà Filippo Fiammetta, alle amministrative del 24 e del 25 maggio prossimi. A comunicarlo è il Coordinamento Civico per Enna che esprime la candidatura a Sindaco di Filippo Fiammetta.

Fiammetta: “Condivisione di valori”

“Le interlocuzioni che si sono avute nei giorni scorsi sembrano avere prodotto le giuste intese. E’ lo stesso Filippo Fiammetta ad affermare l’esistenza di “un comune denominatore valoriale sul modo di concepire le politiche per la cura degli interessi della collettività” si legge nella nota del Coordinamento.

La Vardera contro Crisafulli

Nelle settimane scorse, lo stesso La Vardera, a ViviEnna, aveva chiaramente affermato di non essere d’accordo con la candidatura di Mirello Crisafulli per via della presenza nelle liste a suo sostegno di esponenti del Centrodestra, in particolare della Dc e della Lega. Le interlocuzioni tra Fiammetta a La Vardera si sarebbero infittite negli ultimi giorni e così, nelle ore scorse, si è arrivati ad un’intesa.